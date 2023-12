Do odwołania tramwaje nie pojadą przez ścisłe centrum Poznania. 2 grudnia ruszają testy nowej sieci trakcyjnej, która ma zostać podłączona przed zakończeniem remontów. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza komunikację zastępczą, a poznaniacy przyznają, że brak tramwajów w centrum będzie problemem, ale już się do tego przyzwyczaili.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od soboty, 2 grudnia, wyłączone z użytku będą trasy od mostu Teatralnego do placu Wielkopolskiego oraz trasa wzdłuż ulicy święty Marcin. Wszystko z powodu testów i niezbędnych prac przyłączeniowych przed końcem remontów w centrum miasta.

Niezbędne roboty zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy zaplanowano na najbliższy weekend 2-3 grudnia, natomiast drugi rozpocznie się w poniedziałek 4 grudnia. Prace spowodują duże zmiany w kursowaniu tramwajów.

"Prace planowane w pierwszym etapie - weekend 2-3 grudnia - spowodują brak możliwości przejazdu tramwajów przez centrum od mostu Teatralnego do placu Wielkopolskiego, przez ulice Fredry, Mielżyńskiego, plac Cyryla Ratajskiego i 23 Lutego. Nie będzie także przejazdu ulicą Św. Marcin, od Towarowej do Al. Marcinkowskiego" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Jak informuje ZTM obsługę centrum zapewnią tramwaje linii numer 9 i 13, którymi będzie można dotrzeć ulicami Strzelecką i Podgórną do przystanku Aleje Marcinkowskiego. Trasa "dziewiątki" nie zmieni się, natomiast "trzynastka" będzie kursować ze Starołęki do centrum zmienioną trasą przez rondo Rataje i węzeł AWF. "Do Al. Marcinkowskiego będzie też dojeżdżać specjalna świąteczna bimba nr 24" - podał Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu mówią żartobliwie, że są już przyzwyczajeni do ciągłych zmian i braku tramwajów w centrum. Przez ostatnie lata jakoś sobie radziliśmy skacząc między tymi ogrodzeniami remontowymi to i teraz damy radę - mówi jeden z pasażerów tramwaju jadącego w kierunku mostu Teatralnego. Remonty, remonty. Ciągle to samo. No trudno. Jakoś damy radę - dodaje kobieta wysiadająca na pl. Cyryla Ratajskiego.

Prace przyłączeniowe zaplanowane od 4 grudnia spowodują, że tramwaje nie pojadą od mostu Teatralnego do placu Cyryla Ratajskiego (przez ulice Fredry i Mielżyńskiego). Nie będzie także przejazdu ulicą Św. Marcin, Alejami Marcinkowskiego, Podgórną i Strzelecką. Od strony Warty tramwaje będą dojeżdżać do przystanków: Wrocławska i Plac Ratajskiego. Umożliwi to tramwaj na dodatkowej linii nr 96, która połączy te dwa miejsca, jeżdżąc przez rondo Śródka.

Szczegółowe zmiany w kursach poszczególnych tramwajów i autobusów znajdziecie tutaj.