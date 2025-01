Dwie palety karmy i dwie palety legowisk dla kotów trafiły dziś do schroniska dla bezdomnych zwierząt w wielkopolskim Radlinie. To prezent od RMF FM i naszych słuchaczy. Auto załadowane po dach tymi darami zaparkowało na terenie schroniska.

/ Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Ciężarówka wyładowana po dach karmą i legowiskami dla kotów zajechała w środę do schroniska w wielkopolskim Radlinie. Tam na adopcje czeka ponad 140 psów i ponad 30 kotów.

Karma pomoże im przetrwać oczekiwanie na adopcję. Jest tu dużo karmy dla psiaków wysterylizowanych, a to dla nas bardzo dobra wiadomość. Mamy paru grubasków, które są otyłe ze względów swojego stanu zdrowia, a ta karma właśnie pomaga nam w odchudzeniu naszych podopiecznych - mówi Ewa, wolontariuszka z Radlina.

Oprócz karmy do schroniska w Radlinie trafiły też dwie palety legowisk dla kotów.

To świetna wiadomość, ponieważ staramy się już tu przyzwyczajać koty do życia w domowych warunkach. Nowe legowiska pomogą nam w oswojeniu ich z życiem z domownikami - dodaje wolontariuszka Karina.

Na adopcję w Radlinie czeka ponad 140 psów i ponad 30 kotów. Wiele z tych historii to prawdziwe tragedie - wyjaśnia Sławka, wolontariuszka. Mamy psiaka, który trafił tu ponieważ rozstawała się para i nikt nie chciał wziąć psa ze sobą. Są tez szczeniaki znalezione w kartonie. Zachęcamy do adopcji, ale staramy się też odpowiednio dobierać osoby do zwierząt. Karma i legowiska od RMF FM bardzo nam się przydadzą - dodaje.

Jak przyznają wolontariuszki, początek roku bywa trudny w schronisku, ponieważ często brakuje najpotrzebniejszych produktów.

Koniec roku to czyszczenie zapasów, a początek to okres zbierania ich na nowo - mówią nam wolontariuszki.