Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu odbędzie się pierwsza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa młodego dziennikarza, Jarosława Ziętary. Jak dowiedziało się RMF FM, prokuratura ma przedstawić nowego świadka. Czy możliwy jest przełom?

Symboliczny grób dziennikarza Jarosława Ziętary na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy / Tytus Żmijewski / PAP

W lutym 2022 roku poznański sąd uniewinnił byłego senatora Aleksandra Gawronika, oskarżonego o podżeganie do zabójstwa młodego dziennikarza, Jarosława Ziętary. Z takim werdyktem nie zgadza się prokuratura, która złożyła apelację i powołała nowego świadka, który milczał przez 30 lat. Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu odbędzie się pierwsza rozprawa odwoławcza.

Zaginięcie dziennikarza

Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku. Miał 24 lata. Był dziennikarzem "Gazety Poznańskiej". Pracował nad materiałami dotyczącymi szarej strefy, która prężnie rozwijała się w Polsce po upadku komuny.

Zdaniem prokuratury, Ziętara miał narazić się biznesmenom zamieszanym m.in. w przemyt spirytusu oraz mającym powiązania z ważnymi politykami i przedstawicielami służb. "Wyrok śmierci" na dziennikarza miał paść, by zapobiec napisaniu przez Ziętarę materiałów na temat szarej strefy i demaskacji uczestników procederu. O podżeganie do zabójstwa dziennikarza oskarżono byłego senatora, Aleksandra Gawronika. Dwóch byłych ochroniarzy firmy Elektromis usłyszało z kolei zarzuty porwania i przekazania dziennikarza nieznanym zabójcom.

Cała trójka została uniewinniona. Z takim werdyktem nie zgadza się prokuratura, która złożyła apelację. Dziś zapadnie decyzja Sądu Apelacyjnego w sprawie Aleksandra Gawronika.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Błędny wyrok?

Prokuratura domaga się ponownego procesu w sprawie Gawronika. Prokurator Piotr Kosmaty, autor aktu oskarżenia w rozmowie z RMF FM podkreśla, że uzasadnienie wyroku z 24 lutego 2022 roku, który uniewinnił Gawronika, jest niejasne i błędne.

Na ostatniej stronie uzasadnienia czytam: "Oskarżyciel publiczny nie przedstawił żadnych dowodów", ale przez wcześniejsze 120 stron obalane są moje dowody w tej sprawie - mówi prok. Piotr Kosmaty. Sąd uznał, że dowody, które przedstawiłem są nieprzekonujące, a następnie twierdzi, że ich w ogóle nie było. Jak coś może być nieprzekonujące, skoro stwierdza się, że tego nie ma? - pyta Kosmaty.

Sąd Apelacyjny może utrzymać w mocy wyrok z lutego 2022 roku. Wówczas możliwe jest tylko złożenie kasacji. Sąd może również poprowadzić przewód sądowy i wydać wyrok w tej sprawie lub uchylić wcześniejszy wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

O ten ostatni wariant będę wnioskował w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu - mówi prok. Piotr Kosmaty.

Nieznany świadek

Niemal 31 lat po zaginięciu Ziętary dowiadujemy się o nowym świadku w sprawie. Prokuratura liczy na przełom, który mogą przynieść zeznania nieznanej osoby. Nowy świadek do tej pory milczał i nie został wcześniej przesłuchany.

To osoba, która zgłosiła się po wyroku z 24 lutego 2022 roku. Nie była wcześniej przesłuchiwana. Milczała przez cały czas - mówi prok. Kosmaty. Ważne jest to, że jej zeznania mogą działać zdecydowania na niekorzyść Gawronika i to bardzo. Wnoszę o to, by ten świadek był przesłuchany.

Nie wiadomo, czy nowy świadek w sprawie będzie zeznawał już podczas dzisiejszej rozprawy. Prokuratura nie ujawnia kim jest nowy świadek i dlaczego milczał przez ponad 30 lat.