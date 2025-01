Pod Jarocinem w Wielkopolsce dokonano ciekawego odkrycia archeologicznego - znaleziono figurkę wykonaną z brązu, która przedstawia rzymskiego boga wojny Marsa. Wojewódzki konserwator zabytków twierdzi, że jeśli okaże się ona być oryginałem, to będzie bezcenna. Obecnie trwają badania, które mają potwierdzić wiek znaleziska.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Odkrycia dokonała prywatna osoba, która dostała pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na poszukiwanie zabytków ruchomych. Figurka została znaleziona przy użyciu ręcznego detektora metalu, którym poszukiwacz badał tereny w pobliżu Jarocina.

Jak informuje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na razie nie wiadomo, z jakim dokładnie zabytkiem mamy do czynienia. Wskazano dwie możliwości - może być to figurka antyczna pochodząca z okresu funkcjonowania cesarstwa rzymskiego, czyli z II/III w. n. e., ale równie dobrze może być to figurka ze schyłku XIX w. lub początku XX w.

Obecnie specjaliści zajmujący się antykami prowadzą badania, mające na celu ustalenie powstania zabytku. Gdy znany już będzie wiek znalezionej figurki, wtedy zostanie zwołana komisja konserwatorska, która oceni znalezisko. W jej skład wejdą rzeczoznawcy ministerialni oraz muzealnicy.

"Statuetki rzymskiego boga wojny Marsa, choć niezbyt liczne, znane są z terenów ziem polskich. Występują jednak głównie na Pomorzu. Z terenów Wielkopolski nie było jak dotąd żadnej. Posążek z powiatu jarocińskiego byłby jednym z najlepiej zachowanych egzemplarzy znanych z terenów Środkowoeuropejskiego Barbaricum" - zauważa Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków i dodaje, że jeśli figurka okaże się antycznym oryginałem - będzie bezcenna.