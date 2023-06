Plac zabaw wykonany ze śmieci? W Poznaniu powstało takie miejsce, a jego otwarcie nie mogło nastąpić w innym dniu niż 1 czerwca. Co ciekawe, oprócz placu zabaw znajduje się tam specjalna ścieżka edukacyjna, a całość znajduje się na terenie byłego składowiska odpadów.

Nietypowy plac zabaw otwarto w Poznaniu. Powstał na terenie zrekultywowanego gratowiska (Gratowisko to Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu) i został zbudowany właśnie z odpadów. Na plac zabaw prowadzi ścieżka edukacyjna. Znajdują się przy niej tablice, które informują zarówno o historii, jak i o obecnej funkcji okolicy.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta.

Zobaczcie, ile rzeczy można zrobić z odpadów. Bardzo wiele elementów, jakie tu widzicie, to rzeczy, które były kiedyś śmieciami. Ale już nie są - zmieniły się w huśtawki i inne urządzenia do zabawy. Obok jest też świetna ścieżka edukacyjna, dzięki której dowiecie się, jak segregować i przetwarzać odpady. Dzięki temu na składowiskach będzie ich mniej, co jest korzystne dla środowiska. Życzę Wam świetnej zabawy! - mówił Jacek Jaśkowiak.

Do wykonania urządzeń, na których bawić się będą dzieci, zastosowano m.in. stare opony. Użyto ich również do ogrodzenia ścieżki edukacyjnej. Ławki, które stoją przy placu zabaw, zrobione są z przetworzonej folii oraz odzieży. Z kolei do stworzenia jednej z ekspozycji - instalacji muzycznej "ZZO Band" - zostały wykorzystane stare pudełka, cymbałki i tamburyna.

Plac zabaw będzie udostępniany przede wszystkim grupom zorganizowanym - na przykład wycieczkom szkolnym. Wyjątkowy plac wraz ze ścieżką edukacyjno-informacyjną mieszczą się na zrekultywowanym terenie składowania odpadów przy ul. Meteorytowej 1.