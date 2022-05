Rusza kolejna inicjatywa referendalna dotycząca odwołania burmistrza Murowanej Gośliny (woj. wielkopolskie). Dariusz U. znajduje się od stycznia w areszcie, został wówczas aresztowany przez CBA pod zarzutami korupcji.

Zdjęcie ilustracyjne / PaB / RMF FM

W piątek w poznańskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zostało złożone powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Murowanej Gośliny oraz rady miejskiej.

Jak informuje "Głos Wielkopolski", urząd ma 14 dni na odpowiedź, w której powinna zostać zawarta informacja o liczbie wymaganych podpisów mieszkańców pod wnioskiem o referendum. Liczba ta powinna wynosić co najmniej 10 procent mieszkańców, co - w przypadku Murowanej Gośliny - ma wynieść około 1300.

Jakie są argumenty pomysłodawców referendum?

Skala zarzutów prokuratorskich, ciążących na Dariuszu U. i jego współpracownikach jest niespotykana w historii samorządu w Polsce. Jedynym sposobem umożliwienia mieszkańcom uzdrowienia tej sytuacji jest referendum i ponowne, uczciwe i wolne wybory. Tym bardziej, że reakcja radnych Dariusza U. na te zarzuty niestety dodatkowo kompromituje naszą gminę - czytamy w mediach społecznościowych.

Zdaniem inicjatora referendum, "dzięki skutecznemu referendum nasza gmina może zaoszczędzić grubo ponad 100 tys. zł".

Dariusz U. za przebywanie w areszcie (i niewykonywanie swojej pracy) otrzymuje i będzie otrzymywał nadal połowę swojego wynagrodzenia. Nie stać nas na to, by płacić mu przez kolejne miesiące pensji z naszych podatków Są tacy, którzy mówią, że nie warto robić referendum, bo przecież i tak za 1,5 roku będą normalne wybory. Tym osobom mówimy, że nasza gmina nie może już czekać. Za chwilę zacznie się rywalizacja o środki unijne i krajowe, bez których nie poradzimy sobie z inwestycjami. Dotychczasowe władze wielokrotnie dowiodły, że są do tej rywalizacji kompletnie nieprzygotowane. Czas to zmienić - przekonują pomysłodawcy referendum.

Aresztowanie burmistrza Dariusza U.

W styczniu 2022 roku Dariusz U. usłyszał zarzuty dotyczące 12 przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Z ustaleń postępowania wynika, że burmistrz w trakcie negocjacji z właścicielem jednej z firm budowlanych - Bogdanem D. domagał się przekazania mu w formie łapówki 20 proc. wartości kontraktów dotyczących remontów szkoły, biblioteki publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy, które to korzyści zostały mu następnie wręczone - informował w styczniu 2022 r. rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Łukasz Łapczyński.

Z innym przedsiębiorcą burmistrz miał się dogadać odnośnie utwardzenia drogi przed jego domem, w zamian za wybór firmy Janusza R. do zbudowania ścieżki pieszo-rowerowej w gminie. Zgromadzone dowodowy wskazują, że w przestępstwie tym brała czynny udział Aleksandra U., córka burmistrza. Po otrzymaniu od Janusza R. pieniędzy, będących de facto łapówką, przelała je z powrotem na konto firmy budowlanej jako rzekomą zapłatę za utwardzenie drogi - wynika z komunikatu śledczych.

Co więcej, jak ustalili prokuratorzy, inną formą korzyści majątkowych było żądanie przez burmistrza od swoich podwładnych, by przekazywali mu część przyznanych wcześniej przez niego nagród.

W 2021 roku odbyło się już referendum

O burmistrzu Murowanej Gośliny Dariuszu U. było głośno w całej Polsce m.in. za sprawą kilku skandali obyczajowych z jego udziałem. Chodziło m.in. o film, na którym widać, jak podczas spotkania w domu włodarz gminy wciąga nosem biały proszek.

W 2021 roku odbyło się też referendum w sprawie odwołania Dariusza U., ale zostało unieważnione ze względu na zbyt niską frekwencję mieszkańców. Ponad 90 proc. głosujących było jednak za odwołaniem go ze stanowiska.