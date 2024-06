Miłośnicy fantastyki z całego świata zjechali do Poznania, by wspólnie bawić się na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W całym mieście można zobaczyć osoby, które przebrały się w barwne kostiumy. W sobotę pojawiły się największe tłumy miłośników fantastyki.

Festiwal fantastyki Pyrkon na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wielki konkurs cosplay

Na spotkania z twórcami i aktorami w sobotę ustawiły się kolejki.

A o godzinie 16 rozpoczęła się maskarada - czyli wielki konkurs cosplay.



To konkurs cosplay dla profesjonalistów, którzy pokazują swoje kreacje i walczą o kwalifikacje do konkursu zagranicznego, co pozwoli im reprezentować Polskę w konkursach cosplay na arenie międzynarodowej - powiedział nam Mateusz Cholewa, rzecznik prasowy wydarzenia.

Pyrkon, czyli moc atrakcji

Organizatorzy przygotowali niemal 2000 atrakcji rozlokowanych w 17 strefach tematycznych, zajmujących łącznie przestrzeń równą 21 boiskom piłkarskim.

Wśród nowości jest Strefa Fanów Star Wars, gdzie miłośnicy sagi mają okazję spotkać Joonasa Suotamo, odtwórcę roli Chewbacci w trzech gwiezdnowojennych produkcjach - "Ostatni Jedi", "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" i "Skywalker. Odrodzenie".

Ponownie pojawiła się też Strefa Fanów Klocków LEGO i Strefa Naukowa, oferująca spotkania z naukowcami i popularyzatorami nauki, a także pokazy science buskingu. W ramach akcji "Dostępny Pyrkon" zaplanowano inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości na temat wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnościami.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Nawet 50 tysięcy osób na Pyrkonie

W trzydniowej imprezie od piątku do niedzieli może wziąć udział nawet ponad 50 tys. uczestników.

Podobnie jak w poprzednich latach impreza odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W tym roku przyjazd do Poznania zapowiedzieli m.in. Miranda Otto, australijska aktorka znana przede wszystkim z roli księżniczki Eowiny z serii "Władca Pierścieni", oraz Kevin McNally, aktor pamiętany z roli pirata Gibbsa z serii "Piraci z Karaibów". W sumie na imprezie ma się pojawić ponad 200 gości: autorów, aktorów, twórców, a także przedstawicieli świata nauki.

Znacząca część gości zaproszonych na Pyrkon to autorzy książek i twórcy komiksów. W tym roku w Poznaniu pojawią się m.in. Siri Pettersen, Brent Weeks, Jarosław Grzędowicz, Elżbieta Cherezińska czy David Lloyd.

Wydarzenia muzyczne festiwalu

W programie Pyrkonu znalazło się wiele wydarzeń muzycznych. Występują m.in. Nocny Kochanek, japoński zespół Burnout Syndromes czy zespół Jeremiah Kane. Specjalny koncert utworów kojarzonych z produkcjami SF przygotowuje Orkiestra Miasta Poznania przy MPK.

Podczas festiwalu na MTP staną stoiska ponad 300 wystawców mających w asortymencie m.in. gadżety ze znanych i mniej znanych uniwersów, ale też unikatowe, rękodzielnicze wyroby.

W ubiegłym roku na Pyrkonie pojawiło się ponad 52 tys. osób.

Organizator Pyrkonu, stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era", które jest organizacją non profit, zrzesza entuzjastów literatury, gier i filmów związanych z fantastyką. Klub organizuje także sesje RPG, spotkania z grami planszowymi oraz dyskusje literackie. Tworzy go ponad 70 członków i sympatyków.

Więcej informacji o festiwalu oraz bilety dostępne są na oficjalnej stronie www.pyrkon.pl .

PROGRAM PYRKONU 2024