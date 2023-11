Małżeństwo z Lubonia pod Poznaniem podpaliło samochód sąsiadów. Z ustaleń policji wynika, że to żona podżegała do przestępstwa, a mąż je popełnił. Obojgu podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Z ustaleń policji wynika, że to żona podżegała do przestępstwa, a mąż je popełnił / Policja

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Luboniu. Auto stało na parkingu niestrzeżonym mieszczącym się przy jednej z ulic Lubonia. Pojazd uległ doszczętnemu spaleniu. Właściciele wycenili straty na ponad 90 tys. złotych.

Po otrzymaniu informacji o płonącym pojeździe policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Strażacy ugasili ogień, a mundurowi rozpoczęli swoją pracę. Szybko okazało się, że doszło do celowego podpalenia - podkreślił Paterski.



Dodał, że policjanci z lubońskiego komisariatu na podstawie zebranego materiału dowodowego, głównie zeznań świadków oraz analizie nagrań z monitoringu, wytypowali potencjalnego sprawcę. Podpalaczem okazał się 40-letni mieszkaniec Lubonia.



Kryminalni dotarli również do żony zatrzymanego. Jak ustalili policjanci, kobieta podżegała swojego męża do podpalenia samochodu sąsiadów. Motywem do działania sprawców okazał się wieloletni konflikt sąsiedzki. 32-latka została również zatrzymana - podał policjant.



Małżeństwo podejrzane o podpalenie samochodu sąsiadów usłyszało już zarzuty. 40-latek odpowie za zniszczenie mienia poprzez podpalenie, a jego małżonka za podżeganie do tego przestępstwa.



Paterski wskazał, że prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz poręczenia majątkowego. Parze grozi do 5 lat więzienia.

