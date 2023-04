Nawet dożywocie za usiłowanie zabójstwa grozi 47-latkowi z miejscowości Kosztowo w Wielkopolsce, który kilkukrotnie ugodził nożem swoją 34-letnią żonę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany - podała policja.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Policjanci dostali zgłoszenie, że przed jedną z posesji na terenie gminy Wyrzysk miało dojść do awantury pomiędzy mężczyzną i kobietą.

Po chwili otrzymaliśmy nowe zgłoszenie, według którego kilkadziesiąt metrów dalej kobieta miała zostać ugodzona nożem - powiedział oficer prasowy policji w Pile st. sierż. Wojciech Zeszot.

Zaznaczył, że na miejsce wysłano wszystkie wolne patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Kobiecie została udzielona pomoc medyczna. Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Pile. Wiemy, że została kilkukrotnie ugodzona nożem - opisał policjant.



Zatrzymany został 47-latek, mąż kobiety. Policjanci zabezpieczyli nóż.



Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa 34-latki. Podejrzany przyznał, iż przed zdarzeniem pił alkohol, jednak przeprowadzone po jego zatrzymaniu badanie wykazało niewielkie stężenie alkoholu w organizmie, dlatego pobrano mu krew do badań retrospektywnych.



Na wniosek śledczych we wtorek sąd tymczasowo aresztował podejrzanego. Grozi mu kara od ośmiu lat więzienia, 25 lat pozbawiania wolności albo kara dożywotniego więzienia.