Trwają poszukiwania kierowcy bmw, który staranował w Kaliszu dwa radiowozy. Mężczyzna uciekł pieszo – powiedziała podkom. Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji.

Zdjęcie iustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed 19:00 we wsi Skarszew koło Kalisza. Policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, kierującego samochodem marki bmw.

Po krótkiej rozmowie z funkcjonariuszami, w trakcie trwającej kontroli drogowej, kierujący odjechał z miejsca i zaczął uciekać. Do pościgu dołączyły kolejne radiowozy - powiedziała policjantka.

Podczas próby zatrzymania w Ostrowie Kaliskim kierujący bmw staranował dwa radiowozy. Chwilę później porzucił pojazd i uciekł pieszo. Trwają poszukiwania. Policjanci - jak powiedziała podkom. Jaworska-Wojnicz - nie odnieśli poważniejszych obrażeń.