6 sierpnia rozpocznie się pierwszy etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Zachód na skrzyżowaniu autostrady A2 i dróg ekspresowych S5 i S11. Na tym etapie zamknięte dla ruchu zostaną drogi wjazdowe na autostradę - poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzeczniczka spółki Anna Ciamciak podała, że Autostrada Wielkopolska SA, zgodnie z założonym wieloletnim harmonogramem inwestycyjnym i remontowym, przystępuje do modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Zachód.



Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni i zostały podzielone na etapy w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla kierowców, a przejazd przez węzeł był możliwy dla części ruchu. Etap pierwszy - remont łącznic wjazdowych na autostradę rozpocznie się 6 sierpnia. Prace przygotowawcze w okolicy 156. km A2 rozpoczną się 2 sierpnia - poinformowała rzeczniczka.



Dla kierowców jadących z Wrocławia (droga S5) i chcących wjechać na autostradę A2 w kierunku Warszawy objazd zostanie wytyczony przez węzeł Stęszew, w kierunku DW306 i 311, dalej w kierunku węzła Poznań Komorniki, gdzie następuje wjazd na autostradę w kierunku Warszawy.



Z kolei dla kierowców jadących z Wrocławia (droga S5) i chcących wjechać na autostradę w kierunku Świecka objazd zostanie wytyczony przez węzeł Stęszew, w kierunku DW306 i 311, dalej w kierunku węzła Poznań Komorniki, gdzie następuje wjazd na autostradę w kierunku Świecka.



Objazd zostanie wytyczony także dla kierowców podróżujących z kierunku Piły (S11) i chcących wjechać na autostradę w kierunku Warszawy. Objazd zostanie wytyczony przez węzeł Tarnowo Podgórne, DK92 do Wrześni, następnie wjazd na autostradę na węźle Września lub wcześniej, przez węzeł Kostrzyn (S5) do Węzła Poznań Wschód i dalej wjazd na A2.



Natomiast dla kierowców podróżujących z kierunku Piły (S11) i chcących wjechać na autostradę w kierunku Świecka objazd zostanie wytyczony przez węzeł Ławica, DW307 do węzła Buk, na którym można włączyć się do ruchu w kierunku Świecka.



Dodatkowo dla kierowców podróżujących z kierunku Piły (S11) w kierunku Katowic zostanie wytyczony objazd przez węzeł Ławica, następnie ulicami Poznania (Bukowska - Reymonta - Głogowska) do węzła Poznań Komorniki, na którym następuje wjazd na autostradę.



Anna Ciamciak zaznaczyła, że remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód "wynika z dbałości spółki o wysoką jakość infrastruktury drogowej oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców".



Czas realizacji tego etapu planowany jest na ok. dwa tygodnie. Po jego zakończeniu prace przeniosą się na jezdnie zjazdowe z autostrady, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie. Prosimy pamiętać, że tempo prac oraz termin ich zakończenia zależą w dużej mierze od sprzyjających warunków atmosferycznych. Opady deszczu, gradu lub inne załamania pogody mogą opóźnić prace - podkreśliła rzeczniczka.



Przypomniała też, że równolegle z remontem węzła Poznań Zachód Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zrealizuje remont warstwy ścieralnej nawierzchni zarządzanych przez siebie łącznic w obrębie tego węzła w ciągu drogi ekspresowej S11.



Prace będą podzielone na dwa etapy. Pierwszy będzie dotyczył modernizacji łącznic wjazdowych na autostradę. Po około dwóch tygodniach prace przeniosą się na łącznice zjazdowe z autostrady.



Zakres prac zarówno Autostrady Wielkopolskiej, jak i GDDKiA, został tak zaplanowany, aby przebiegały one równolegle, dzięki czemu unikniemy konieczności ponownego zamykania odcinków dla ruchu pojazdów - zaznaczyła Ciamciak.