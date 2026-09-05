IMGW wydał alerty dla dziewięciu województw

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IMGW wydał ostrzeżenia dla ponad połowy kraju. Alerty I stopnia przed burzami dotyczą dziewięciu województw, a przed silnym wiatrem - dwóch.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, zdj. ilustracyjne

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dla jakich województw alerty przed burzami?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed burzami. Dotyczą one województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Na tym obszarze burzom towarzyszyć mogą opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru od 70 do 85 km/h. Możliwe jest także wystąpienie gradu.

Alerty przed burzami będą obowiązywać maksymalnie do godzin porannych w niedzielę.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tu średnia prędkość wiatru może wynieść do 70 km/h lub w porywach do 85 km/h.

Alerty przed silnym wiatrem będą obowiązywać do godz. 11 w sobotę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.