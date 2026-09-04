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Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopienia po nawałnicy w Wielkopolsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (21:15) Aktualizacja: Dzisiaj, 4 września (21:40)

W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do godz. 20 dwieście razy do usuwania skutków wichur i ulew. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Wiatr zerwał tam lub uszkodził dachy na kilku domach.

Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopienia po nawałnicy w Wielkopolsce
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

Nad Wielkopolską przeszła nawałnica, mieszkańcom szczególnie dała się we znaki wichura.

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Do godziny 20 wielkopolscy strażacy interweniowali 197 razy w zdarzeniach dotyczących anomalii pogodowych - silnych opadów deszczu i miejscowych porywów wiatru. Najwięcej zgłoszeń - 39 - dotyczyło powiatu gnieźnieńskiego – przekazał asp Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W Poznaniu i powiecie poznańskim strażacy otrzymali 30 zgłoszeń, w powiecie obornickim – 23, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckiem 18.

Te zgłoszenia dotyczyły usuwania powalonych drzew, miejscowych podtopień, wypompowywania wody z zalanych posesji - powiedział RMF FM aspirant Martin Halasz.

W Kłecku i w Gnieźnie poryw wiatru zerwał lub uszkodził część dachów budynków mieszkalnych. W jednym z domów powalił dwa kominy.

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W Rogalinie w powiecie poznańskim powalone drzewo spadło na samochód, zrywając także linię energetyczną - dodał asp. Halasz. Do godziny 20 wielkopolscy srażacy nie odnotowali żadnych osób poszkodowanych. 

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Wichury w całej Polsce

W całej Polsce w piątek strażacy interweniowali już ponad 900 razy, by usunąć skutki wichur.

Ponad 150 razy strażacy interweniowali na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Silny wiatr zerwał linie energetyczne i przez to są problemy z dostawami energii w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, obejmujące niemal cały kraj, z wyjątkiem południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego. Alerty ogłoszono w związku z prognozowanym wiatrem o średniej prędkości od 55 do 70 km/h, w porywach od 70 do 85 km/h.

W nocy z piątku na sobotę wiatr ma powoli słabnąć.

Za to na północy Polski w nocy mogą wystąpić intensywne opady deszczu, zwłaszcza w okolicy Elbląga, Ostródy i Olsztyna.

A w sobotę w północnej Polsce - od Pomorza, przez okolice Bydgoszczy aż po Podlasie i Mazowsze - mogą przechodzić burze.


Źródło: RMF FM
Tagi: Wielkopolska wichura ulewa
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