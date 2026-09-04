Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopienia po nawałnicy w Wielkopolsce

Nad Wielkopolską przeszła nawałnica, mieszkańcom szczególnie dała się we znaki wichura.
Do godziny 20 wielkopolscy strażacy interweniowali 197 razy w zdarzeniach dotyczących anomalii pogodowych - silnych opadów deszczu i miejscowych porywów wiatru. Najwięcej zgłoszeń - 39 - dotyczyło powiatu gnieźnieńskiego – przekazał asp Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
W Poznaniu i powiecie poznańskim strażacy otrzymali 30 zgłoszeń, w powiecie obornickim – 23, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckiem 18.
Te zgłoszenia dotyczyły usuwania powalonych drzew, miejscowych podtopień, wypompowywania wody z zalanych posesji - powiedział RMF FM aspirant Martin Halasz.
W Kłecku i w Gnieźnie poryw wiatru zerwał lub uszkodził część dachów budynków mieszkalnych. W jednym z domów powalił dwa kominy.
W Rogalinie w powiecie poznańskim powalone drzewo spadło na samochód, zrywając także linię energetyczną - dodał asp. Halasz. Do godziny 20 wielkopolscy srażacy nie odnotowali żadnych osób poszkodowanych.
Wichury w całej Polsce
W całej Polsce w piątek strażacy interweniowali już ponad 900 razy, by usunąć skutki wichur.
Ponad 150 razy strażacy interweniowali na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Silny wiatr zerwał linie energetyczne i przez to są problemy z dostawami energii w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry.
Ostrzeżenia IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, obejmujące niemal cały kraj, z wyjątkiem południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego. Alerty ogłoszono w związku z prognozowanym wiatrem o średniej prędkości od 55 do 70 km/h, w porywach od 70 do 85 km/h.
W nocy z piątku na sobotę wiatr ma powoli słabnąć.
Za to na północy Polski w nocy mogą wystąpić intensywne opady deszczu, zwłaszcza w okolicy Elbląga, Ostródy i Olsztyna.
A w sobotę w północnej Polsce - od Pomorza, przez okolice Bydgoszczy aż po Podlasie i Mazowsze - mogą przechodzić burze.