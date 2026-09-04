Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopienia po nawałnicy w Wielkopolsce

RMF24

W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do godz. 20 dwieście razy do usuwania skutków wichur i ulew. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Wiatr zerwał tam lub uszkodził dachy na kilku domach.

Nad Wielkopolską przeszła nawałnica, mieszkańcom szczególnie dała się we znaki wichura.

Do godziny 20 wielkopolscy strażacy interweniowali 197 razy w zdarzeniach dotyczących anomalii pogodowych - silnych opadów deszczu i miejscowych porywów wiatru. Najwięcej zgłoszeń - 39 - dotyczyło powiatu gnieźnieńskiego – przekazał asp Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W Poznaniu i powiecie poznańskim strażacy otrzymali 30 zgłoszeń, w powiecie obornickim – 23, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckiem 18.

Te zgłoszenia dotyczyły usuwania powalonych drzew, miejscowych podtopień, wypompowywania wody z zalanych posesji - powiedział RMF FM aspirant Martin Halasz.

W Kłecku i w Gnieźnie poryw wiatru zerwał lub uszkodził część dachów budynków mieszkalnych. W jednym z domów powalił dwa kominy.

W Rogalinie w powiecie poznańskim powalone drzewo spadło na samochód, zrywając także linię energetyczną - dodał asp. Halasz. Do godziny 20 wielkopolscy srażacy nie odnotowali żadnych osób poszkodowanych.

Wichury w całej Polsce

W całej Polsce w piątek strażacy interweniowali już ponad 900 razy, by usunąć skutki wichur.

Ponad 150 razy strażacy interweniowali na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Silny wiatr zerwał linie energetyczne i przez to są problemy z dostawami energii w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, obejmujące niemal cały kraj, z wyjątkiem południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego. Alerty ogłoszono w związku z prognozowanym wiatrem o średniej prędkości od 55 do 70 km/h, w porywach od 70 do 85 km/h.

W nocy z piątku na sobotę wiatr ma powoli słabnąć.

Za to na północy Polski w nocy mogą wystąpić intensywne opady deszczu, zwłaszcza w okolicy Elbląga, Ostródy i Olsztyna.

A w sobotę w północnej Polsce - od Pomorza, przez okolice Bydgoszczy aż po Podlasie i Mazowsze - mogą przechodzić burze.