W sobotę ok. godz. 17 w Wielkopolsce doszło do poważnego wypadku. Dwie kobiety zostały potrącone na pasach dla pieszych w miejscowości Karmin w powiecie pleszewskim w gminie Dobrzyca. Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, sprawca potrącenia był pod wpływem alkoholu i nie miał prawa jazdy. 63-latka i 70-latka z poważnymi obrażeniami zostały zabrane do szpitala.