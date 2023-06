Siostry dominikanki prowadzące Dom Chłopaków w Broniszewicach nie stracą państwowej dotacji - takie zapewnienie przekazał dziś przedstawiciel wojewody wielkopolskiego. Kilka dni temu zakonnice zajmujące się niepełnosprawnymi umysłowo chłopcami nagłośniły zapowiedź odebrania im przez urząd 600 tys. zł.

W Domu Chłopaków w Broniszewicach dominikanki troszczą się o 67 niepełnosprawnych podopiecznych (Fot. FB Domu Chłopaków) /

"Nie wierzymy, że to się stało. (...) Od tygodnia nie możemy dojść do siebie. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego, w którym uprzejmie odebrano naszym Chłopcom 600.000 zł na ich życie bieżące. To jest 1/3 rocznej dotacji. Czyli przez 4 miesiące tego roku nie możemy funkcjonować jako DOM" - alarmowały dwa dni temu dominikanki na Facebooku.

"Smutek zalał nasze serca, że tak niesprawiedliwie zostali potraktowani Najsłabsi i Odrzuceni i tak zwani niepotrzebni (...). Ufamy Bogu, Który nas nigdy nie zostawia w trudnych sytuacjach i prosimy Go, aby poruszył Wasze serca oraz ludzi, którzy chcą i mogą nam pomóc. (...) Oczywiście robimy wszystko, aby Chłopcy nie odczuli konsekwencji tej niezrozumiałej dla nas decyzji władz państwowych. Nie tracimy nadziei, że po raz kolejny będziecie z nami i pomożecie nam udźwignąć konsekwencje niesprawiedliwego traktowania Chłopaków, którzy w tej sytuacji wydają się być osobami niepotrzebnymi i bardzo pokrzywdzonymi przez podejmujących tak bezsensowną decyzję" - dodały siostry we wpisie i ogłosiły zbiórkę na zdobycie funduszy potrzebnych do zapewnienia opieki 67 niepełnosprawnym chłopcom.

Z pisma, które do zakonnic z Broniszewic trafiło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikało, że dotacja na Dom Chłopaków została cofnięta.

Informacja o cofnięciu dotacji dla DPS w Broniszewicach (fot. facebook.com/dpsbroniszewice) /

Reporter RMF FM Beniamin Piłat informuje, że według rzecznika wojewody wielkopolskiego pieniądze na Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach zostaną przekazane. Wcześniejsze pismo miało jedynie informować o planowanych zmianach dotacji, które mogły jeszcze ulec zmianie.

Dotacja nie została zmniejszona. To pismo, które otrzymywali starostowie, a na które powołują się siostry z 30 maja, było jedynie informacją o zmianie planu tych dotacji, które na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są uchwalane - wyjaśniał Jarosław Władczyk z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozmowie z reportrem RMF FM.

"Misja dzięki WAM i WASZEJ czujności, determinacji i walce zakończona pomyślnie. DZIĘKUJEEEEEEEEMYYYYYY" - napisały dziś siostry na FB. "Pokazaliście nam, że Dom Chłopaków traktujecie niemal jak Dobro Narodowe, któremu nie może stać się krzywda. (...) JESTEŚCIE WIELCY, że zawalczyliście o poczucie bezpieczeństwa BEZBRONNYCH SKARBÓW" - w ten sposób dominikanki podziękowały za wsparcie i wywieranie presji, aby wojewoda nie wycofał dotacji.

Siostry wyraziły także wdzięczność wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy na wsparcie Domu Chłopaków. Jak wyjaśniły, pieniądze od wojewody i tak nie zapewniają pokrycia rocznych kosztów zapewnienia opieki chłopcom, a dzięki ofiarności dobroczyńców funduszy na utrzymanie placówki może wystarczyć.