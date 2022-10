Dla jednych to niewinna zabawa, a dla innych grzech, za który ci pierwsi powinni przepraszać. Halloween jest coraz częściej obchodzone w Polsce, choć są też przeciwnicy tego święta. W RMF24 pytamy poznańskiego księdza, Radosława Rakowskiego, jak on patrzy na tę uroczystość.

/ Shutterstock

Halloween obchodzone jest głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym "All Hallows' Eve", oznaczającym wigilię Wszystkich Świętych. Halloween obchodzone jest właśnie 31 października i w wielu krajach polega głównie na maskaradzie, podczas której dzieci przebierają się za straszące potwory i zbierają cukierki, przechodząc od jednego domu do drugiego.

W polskiej tradycji zdecydowanie bardziej znany jest dzień Wszystkich Świętych, który jest obchodzony 1 listopada. Wtedy to chrześcijanie skupiają się na pamięci o swoich bliskich zmarłych, spędzając ten czas w zadumie, choć to 2 listopada jest Dniem Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, a 1 listopada - osób, które były świętymi.

"Jako katolicy mamy swoją tożsamość"

Dziennikarz RMF FM Beniamin Piłat spytał jednego z poznańskich księży, Radosława Rakowskiego, czy chrześcijanie mogą obchodzić Halloween w zgodzie ze swoją wiarą.

Jako katolicy mamy swoją tożsamość. Mamy uroczystość Wszystkich Świętych, która podnosi godność człowieka i jeśli ktoś obchodzi Halloween, nas to nie powinno interesować i dotyczyć, bo w naszej wspólnocie nie zajmujemy się tym tematem - mówi ks. Radek Rakowski. Jak dodaje, "nie zajmuję się wszystkimi obrządkami islamu, judaizmu i tak samo nie zajmuję się tym wydarzeniem".

Jeśli ktoś chce, niech się tym zajmuje, ale my chrześcijanie podczas Wszystkich Świętych wydobywamy z człowieka to co najpiękniejsze, a nie skupiamy się na tym, że gnije w grobie - dodaje.

Będą przepraszać za Halloween

31 października o godzinie 17:30 w Koninie w parafii św. Bartłomieja odbędzie się specjalne nabożeństwo. Organizatorzy zapraszają na wspólną modlitwę, Eucharystię i adorację.

W ten sposób Wojownicy Maryi chcą "wynagrodzić za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa dokonywane na całym świecie w czasie Halloween."