Dwie osoby zginęły w wyniku zderzeniu auta osobowego i taksówki, do którego doszło nad ranem na ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. Za kierownicą auta osobowego siedział 16-latek. W taksówce był 21-letni mężczyzna. Obaj zginęli.

W zderzeniu osobowego audi i taksówki, do którego doszło we wtorek nad ranem na ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zginął 16-latek, który nie miał uprawień do prowadzenia pojazdów i 21-letni taksówkarz – przekazała policja.

Według wstępnych ustaleń kierowca Audi A6, który uderzył w stojącą w zatoce autobusowej taksówkę - Skodę Roomster - jechał z bardzo dużą prędkością.

"Wskazówka prędkościomierza audi A6 zablokowała się w okolicy cyfry 220" - napisał na Twitterze rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Audi A6 kierował pochodzący z powiatu średzkiego 16-latek, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W skodzie przebywał 21-letni taksówkarz.





Jak powiedział RMF FM kom. Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.





rmf fm Policjanci podejrzewają, że nastolatek mógł zabrać auto komuś z rodziny.

Na pewno uderzenie było potężne, bo taksówkę z tej zatoki wyrzuciło na kilkadziesiąt metrów– dodał Borowiak.