Mieszkańcy Poznania muszą wykazać się jeszcze chwilą cierpliwości i znów będą mogli dojechać komunikacją miejską do pracy lub szkoły w centrum miasta. 13 maja tramwaje, czyli po poznańsku bimby mają wrócić na trasy prowadzące przez centrum rozkopanego jeszcze miasta.

/ ZTM Poznań /

13 maja może okazać się długo wyczekiwanym dniem dla mieszkańców Poznania. Po wielu miesiącach objazdów i kursowania komunikacji zastępczej do centrum miasta powrócą tramwaje. Jak będzie wyglądała komunikacja miejska po tym dniu?

Od 13 maja pasażerowie będą mieli do wyboru kilka linii jadących przez centrum. Korzystając z tramwajów numer 7, 8 i 17 będzie można przejechać z mostu Teatralnego na drugą stronę Warty. "Siódemka", której trasa liczyć będzie aż 17,7 kilometrów, przejedzie przez najważniejsze ronda w mieście - Solidarności, Śródka, Rataje, Starołęka i Jana Nowaka Jeziorańskiego, by dojechać na Ogrody - informują poznańscy urzędnicy. "Ósemka" wróci na swoją tradycyjną trasę z Miłostowa przez centrum, na Górczyn. Z kolei "siedemnastka" pojedzie z Ogrodów przez Jeżyce, most Teatralny i rondo Śródka na Zawady.

Na trasę PST wrócą dobrze znane linie 12, 14, 15 i 16. Trzy pierwsze kursować będą po swoich stałych trasach sprzed rozpoczęcia prac. Z kolei linią nr 16 będzie można dojechać przez ul Św. Marcin do Al. Marcinkowskiego. Przy Galerii MM, między ul. Piekary a Al. Marcinkowskiego powstanie tymczasowy przystanek, skąd "szesnastka" ruszać będzie z powrotem na Piątkowo. Będzie tam można przesiąść się na tramwaje linii nr 9 i 13 kursujące w kierunku Dębca i Starołęki.

Przejazd "16" w kierunku Rataj nie jest obecnie możliwy z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa pasażerów. Dziś tramwaje 9 i 13 kończą i rozpoczynają swoje trasy na Alejach Marcinkowskiego wykonując manewr cofania z przystanku końcowego (znajdującego się przed gmachem NBP) na początkowy (przy Galerii MM). Trzeba przy tym zachowywać bardzo dużą ostrożność, dlatego skierowanie kolejnej linii kursującej tym odcinkiem obecnie nie jest możliwe. Tylko taki układ linii pozwoli na udostępnienie pasażerom możliwości dojazdu z centrum przez Św. Marcin do Kaponiery, ponieważ torowisko w ul. 27 Grudnia przechodzi modernizację - wyjaśnia Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W najbliższych tygodniach mają odbywać się prace wykończeniowe. Przeprowadzone zostaną również próbne przejazdy techniczne, które przetestują nową infrastrukturę przed wznowieniem ruchu tramwajowego.

Z kolei na północy Poznania, w związku z otwarciem trasy PST, zlikwidowana zostanie zastępcza linia nr T12. Zmieniony też zostanie przebieg linii numer 3, która będzie kursować z przystanku Błażeja przez Naramowice, Winogrady, most Teatralny, Kaponierę i Grunwaldzką do pętli Budziszyńska.

Rozkład można znaleźć TUTAJ.