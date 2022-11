Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu (woj. wielkopolskie) poszukuje kierowcy, który rano na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letnią dziewczynkę. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu asp. szt. Monika Curyk, do zdarzenia doszło rano, pomiędzy godziną 8.30 a 8.45 na Pl. Karola Marcinkowskiego w Gostyniu.

Dziewczynka szła do szkoły i przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez samochód koloru jasnego. To był samochód osobowy, którym prawdopodobnie kierowała kobieta - tyle zdołała zapamiętać dziewczynka - powiedziała Curyk.

Dodała, że dziewczynce nic poważnego się nie stało.

Mimo to doszło potrącenia 10-latki oraz do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego też poszukujemy sprawcy zdarzenia drogowego i w związku z tym apelujemy do osób, które były świadkami tego zdarzenia i mogłyby pomóc w ustaleniu sprawcy - wskazała.

Wszystkie osoby, które posiadają jakieś informacje dotyczące tego zdarzenia i mogłyby przyczynić się do ustalenia sprawcy potrącenia dziewczynki proszone są o kontakt z policjantami pod numerami telefonów: 47 77 25 200, 47 77 25 211 oraz 47 77 25 261.