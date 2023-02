​Ponad połowa starających się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim o Kartę Polaka to Ukraińcy. O dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego występują w większości ukraińskie kobiety - podał Urząd Wojewódzki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 września ub. roku, czyli od momentu, kiedy to zadanie jest realizowane przez urząd wojewódzki, przyjęto 50 wniosków w sprawie Karty Polaka oraz wydano 37 decyzji w sprawie Karty Polaka.

O dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego wystąpiło 30 Ukraińców. Otrzymało ją już 19 Ukraińców.

W czterech przypadkach było to przedłużenie dokumentu a 15 decyzji zostało wydanych po raz pierwszy. Kartę Polaka uzyskało więcej ukraińskich kobiet - bo 13, w sześciu przypadkach byli to mężczyźni.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Może być przyznana tylko osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie uprawnia do przekraczania granicy lub osiedlenia się na terytorium Polski.

W urzędzie wojewódzkim wniosek o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka może złożyć obywatel Republiki Białorusi, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej lub osoba posiadająca w tych krajach status bezpaństwowca.

Jak podkreślają urzędnicy, Karta Polaka zostanie przyznana osobie, która łącznie spełni kilka warunków. M.in. złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz wykaże znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka wykaże też, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Karta Polaka jest ważna 10 lat od dnia jej przyznania lub bezterminowo dla osoby, która ukończyła 65 lat.

Karta Polaka uprawnia posiadacza m.in. do podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, do edukacji w polskich szkołach i uczelniach na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz do ułatwień w dostępie do stypendiów, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych.