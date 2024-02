Planujecie podróż do krajów tropikalnych? Warto zadbać, by egzotycznych wrażeń nie zakłóciła groźna choroba: denga. Do tej pory nie było na nią szczepionki. Na szczęście na światowym rynku pojawiła się właśnie nowa szczepionka - Qdenga. Mamy ją dostępną również w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Lek. Sławomir Ogórek i lek. Roman Wziątek z Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. / Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie / Materiały prasowe Denga jest drugą po malarii najczęściej występującą chorobą przenoszoną przez komary w krajach tropikalnych. Największą liczbę zachorowań odnotowuje się m.in. w Tajlandii, Egipcie, Zanzibarze i na Karaibach, a także w innych krajach Afryki, Azji Środkowo-Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej. Denga jest bardzo ciężką chorobą, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a w tzw. postaci krwotocznej - śmiertelną. Żeby zaszczepić się przeciw dendze, wystarczy zarejestrować się w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, które należy do Krajowej Sieci Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Porad udzielają tu: lek. Roman Wziątek i lek. Sławomir Ogórek, posiadający certyfikaty uprawniające do udzielania poradnictwa połączonego ze szczepieniami oraz wieloletnie doświadczenie w pracy lekarza rodzinnego i w zakresie szczepień. Szczepienia wykonują pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi oraz pełnymi uprawnieniami do wykonywania szczepień, także u dzieci. To szczepionka żywa, więc odporność uzyskujemy po 2-3 tygodniach od zaszczepienia. Jeśli chcemy, by nasza odporność na tę chorobę była ustabilizowana i wieloletnia, po trzech miesiącach należy przyjąć drugą dawkę. Po dwóch dawkach uzyskujemy odporność na całe życie. Przeciw chorobie denga szczepimy osoby dorosłe i dzieci od ukończenia 4. roku życia. Szczepionka ta nie jest refundowana przez NFZ - informuje lek. Sławomir Ogórek. Rejestracja na szczepienie: Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień mieści się przy Poradni Medycyny Rodzinnej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (ul. Żołnierska 18 a, pokój nr 29 - wejście od ul. Dworcowej). Szczegółowe informacje i rejestracja na wizyty: w dni robocze w godz. 8-18 pod nr. tel. 89 539 33 63 lub osobiście w rejestracji Poradni Medycyny Rodzinnej. Zobacz również: Bulwersująca kara dla sędziego za jazdę po pijanemu. Jest apelacja

