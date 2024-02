Uwaga kierowcy jadący objazdem wzdłuż trasy S7 na Pomorzu. Obok węzła Żuławy Wschód dachował samochód. Jedna osoba jest ranna - poinformowała Anna Piechowska, rzeczniczka nowodworskich strażaków.

Kierowcy objeżdżają zablokowaną S7 / Stanisław Pawłowski / RMF24

Na miejsce dojeżdżają służby. Policka kieruje ruch przez Nowy Dwór Gdański.

63-letnie kierująca, na chwilę obecną, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na pobocze i doszło do dachowania - mówi RMF FM Karolina Figiel, rzeczniczka nowodworskich policjantów.

Jak poinformowała Figiel, chwile przed godz. 13 ruch został przywrócony.

Rolnicy, którzy protestują na S7, do tej pory blokowali trasę przy wiadukcie w miejscowości Kmiecin od poranka do godzin popołudniowych. Dziś zapowiedzieli, że będą w tym miejscu całą dobę, bez przerwy aż do 10 marca.

Zaostrzamy protest, bo mimo tak ogromnych demonstracji, nie ma na razie żadnego odzewu ze strony władz - wyjaśnia Michał Burczy, jeden ze współorganizatorów protestu.

/ Stanisław Pawłowski / RMF24

"Rolnicy są bardzo podenerowani, że brakuje konkretów. Po co składać kolejne postulaty, skoro wiadomo, że postulaty są dwa" - mówili reporterowi RMF FM inni rolnicy.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim zachęca kierowców do zapoznanie się z objazdami i szukania alternatywnych tras.

Możliwe objazdy od Gdańska w kierunku Elbląga:

- pojazdy ciężarowe: Węzeł S-7 Żuławy Wschód- Rychnowo Żuławskie - Nowy Dwór Gdański -Tczewska-Warszawska-Starocińska-Marzęcino- Kępki- Bielnik-Kazimierzowo - kierunek S7

- pojazdy osobowe: Węzeł S-7 Żuławy Wschód- Rychnowo Żuławskie-Kmiecin-Solnica-Jazowa-Kazimierzowo - kierunek S-7

Możliwe objazdy od Elbląga w kierunku Gdańska:

- pojazdy ciężarowe: Elbląg-Kępki-Marzęcino-Nowy Dwór Gdański-Rychnowo Żuławskie - kierunek S-7

- pojazdy osobowe: Elbląg-Jazowa-Solnica-Kmiecin-Rychnowo Żuławskie - kierunek S-7

Policja przypomina, że w miejscowości Kępki przejazd możliwy jest przez wąski most, dlatego ruch odbywa się wahadłowo.

Ruch od Węzła Żuławy Wschód w stronę Gdańska oraz ruch w kierunku Malborka odbywa się płynnie.