Zakaz przewożenia rowerów w godzinach szczytu będzie obowiązywać od piątku w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Przez remont i zmiany w rozkładzie pociągi są przepełnione. Nasz reporter rozmawiał o tych zmianach z pasażerami.

/ Michał Dobrołowicz / RMF24

Zakaz będzie obowiązywać w dni powszednie, między g. 6.00 a 8.00 oraz po południu, między g. 15.00 a 18.00. Jak wyjaśnia przewoźnik, ograniczenie w przewożeniu rowerów pociągami WKD nie będzie obowiązywało w weekendy oraz święta.

"Podróżny każdorazowo przed zakupem biletu na przewóz roweru będzie informowany o wprowadzonym ograniczeniu w zależności od możliwości technicznych kanałów sprzedaży (np. wypis, stempel, komunikat)" - przekazała Warszawska Kolej Dojazdowa. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania, na czas prowadzonych prac remontowych.

Uważam, że ten zakaz to dobry pomysł. Gdy kolejki jeździły co 30 minut, były naładowane, to był duży problem, zwłaszcza że niektórzy ustawiali dwa rowery obok siebie - komentuje jedna z pasażerek. Dla mnie nie był to problem, tym bardziej, jeśli ktoś dobrze ustawi rower, niech ludzie sobie jeżdżą, nie wprowadzałabym zakazu, choć ludziom bez roweru to na pewno ułatwi podróż do pracy czy szkoły - dodaje inna podróżująca pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Pociągi WKD z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka od września dojeżdżają tylko do stacji Warszawa Reduta Ordona. Dalej, by dojechać do centrum stolicy i dworców Zachodniego i Centralnego, pasażerowie muszą przesiadać się do autobusów miejskich.