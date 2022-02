Liczba łóżek covidowych w woj. warmińsko-mazurskim zostanie do końca tego tygodnia zmniejszona o 90 - poinformowały w czwartek służby wojewody. Przywrócony będzie m.in. oddział chorób płuc w szpitalu miejskim w Elblągu.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wojewoda wydał decyzję o zmniejszeniu jeszcze w tym tygodniu o 90 liczby łóżek covidowych w szpitalach regionu. Dotyczy to szpitali w Elblągu, Lidzbarku Warmińskim i Olecku - przekazał rzecznik wojewody Krzysztof Guzek.



Kolejnych decyzji o zmniejszeniu w regionie liczby łóżek covidowych i przywróceniu ich do systemu leczenia w innych chorobach można spodziewać się w przyszłym tygodniu.



Od piątku w Szpitalu Miejskim w Elblągu będzie o 25 łóżek covidowych mniej, dzięki czemu zostanie przywrócony do normalnej pracy oddział chorób płuc – poinformowała rzeczniczka placówki Małgorzata Adamowicz.



Z dnia na dzień liczba hospitalizowanych w związku z Covid-19 zmniejsza się o kolejne dwie, trzy osoby. W placówce pozostanie 57 łóżek dla zakażonych SARS-CoV-2, w tym sześć respiratorowych, a także 5 łóżek dla osób z podejrzeniem zakażenia.



Według danych służb wojewody, obecnie w szpitalach na Warmii i Mazurach zajęte są 602 z 1161 dostępnych łóżek covidowych i 43 ze 123 respiratorów.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że w województwie warmińsko-mazurskim wykryto 1385 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 280 powtórnych.