W Olsztynie uchodźcy z Ukrainy tłumnie ustawili się w kolejce do nadawania numerów PESEL. Po kilkunastu minutach wyczerpały się numery do obsługi na cały dzień. Do urzędu nie dotarły urządzenia niezbędne do przyjmowania wszystkich danych, dlatego obsługa odbywa się tylko przy dwóch okienkach.

Ukraińscy uchodźcy w całej Polsce składają wnioski o PESEL / Darek Delmanowicz / PAP Przyjmujemy uchodźców tylko na dwóch stanowiskach obsługi, ponieważ nie dotarł do nas sprzęt z MSWiA potrzebny do pobierania danych od osoby, której ma być nadany numer PESEL. W związku z tym z naszego biura, które na co dzień obsługuje mieszkańców miasta, zabraliśmy dwa stanowiska i przeznaczyliśmy je dla uchodźców - poinformowała PAP rzecznik prasowa ratusza Marta Bartoszewicz. Dodała, że urząd nie może przygotować więcej stanowisk, ponieważ w ostatnim czasie olsztynianie składają 10-14 razy więcej wniosków o wydanie dowodów osobistych dzieciom, niż przed wybuchem wojny na Ukrainie, a do tego dochodzi obsługa dorosłych obywateli. Do wyposażenia jednego stanowiska potrzebny jest komputer z aplikacją "źródło", skaner odcisków palców, zwykły skaner i drukarka. W środę rano jedna osoba była obsługiwana przez urzędników olsztyńskiego ratusza przez 30-40 minut. Na miejscu pomagał tłumacz. Trwa to długo, ponieważ wiele rzeczy trzeba tłumaczyć, bariera językowa nie pozwala na przyspieszenie obsługi. Do tego już kilka razy dziś zawiesiła się aplikacja +źródło+, urzędnicy musieli kolejny raz wprowadzać utracone dane - podała Marta Bartoszewicz. Zgodnie z zaleceniami MSWiA urzędnicy od razu zakładają uchodźcom profil zaufany, by w najbliższej przyszłości mogli przez internet załatwiać sprawy urzędowe. Osoby, które nie zostaną obsłużone w środę odeszły z numerami na kolejne dni i instrukcją wypełniania dokumentów. Ci, którzy nie mieli zdjęć otrzymali też wskazówki, dokąd mają iść, by bezpłatnie wykonać fotografie do dokumentów. Odprawiliśmy czekających, by nie stali na darmo, nie marzli - powiedziała Bartoszewicz i dodała, że gdy tylko do Olsztyna dotrze sprzęt potrzebny do obsługi uchodźców ratusz będzie w stanie otworzyć kolejne dwa okienka do obsługi interesantów. Urzędnicy apelują, żeby w tym tygodniu już nie przychodzić po nadanie numeru PESEL. Kolejne numery do obsługi będą wydawane w Olsztynie w poniedziałek. Zobacz również: Trwa demontaż iglicy, zamknięto główne wejście do olsztyńskiego ratusza

