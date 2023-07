Mrągowskie muzeum zaprasza we wtorkowe południe mieszkańców miasta i turystów na spacer tematyczny poświęcony parkom miejskim i pomnikom przyrody.

Kierownik mrągowskiego oddziału Muzeum Warmii i Mazur Dominik Tarnowski powiedział PAP, że wtorkowy spacer tematyczny będzie poświęcony lasowi miejskiemu. Pretekstem do takiego spaceru jest to, że 450 lat temu ówczesne miasto Sensburg tj. dzisiejsze Mrągowo, za 600 grzywien kupiło 12 włók miejskiego lasu użytkowanego przez mrągowskich mieszczan od co najmniej 1444 roku.

W trakcie wycieczki zwiedzimy m.in. Park Sikorskiego, który znajduje się na terenie dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, zobaczymy wieżę Bismarcka, choć do niej nie wejdziemy, pokażę gościom także drzewa, które upamiętniają ważne dla ówczesnych mieszkańców miasta wydarzenia, np. wojnę francusko-pruską, czy plebiscyt z 1920 roku, w którym za przynależnością Prus Wschodnich do Polski zagłosowały w Mrągowie zaledwie 2 osoby - powiedział PAP Dominik Tarnowski.

Spacer po mrągowskich parkach, w zależności od pogody, potrwa od 1,5 do 3 godzin.

W ramach spotkania będzie można także bezpłatnie zwiedzić mrągowskie muzeum.

Chętni do spaceru po Mrągowie powinni się stawić w południe w siedzibie muzeum (w razie deszczu) lub przy pomniku Jana Pawła II (gdy będzie dobra pogoda).