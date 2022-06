Trzy osoby w wieku od 20 do 30 lat zginęły w wypadku w pobliżu miejscowości Sędańsk koło Szczytna w woj. warmińsko-mazurskim. Samochód wpadł tam do rzeki. Po dwóch godzinach 300 metrów dalej został znaleziony żywy mężczyzna.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 22:00.

Strażacy dostali zgłoszenie o samochodzie, który najpierw dachował, a później wpadł do rzeki Sawica.

Z pojazdu, który był w wodzie, służbom udało się wyciągnąć trzy osoby: dwóch mężczyzn i kobietę. Były reanimowane, ale nie udało się przywrócić im czynności życiowych. Ofiary śmiertelne to młodzi ludzie w wieku od 20 do 30 lat. Wszyscy to mieszkańcy powiatu szczycieńskiego.

Dwie godziny po wypadku odnaleziony został mężczyzna. Był w szuwarach, 300 metrów od samochodu.

Na razie nie wiadomo, jaki jest stan jego zdrowia.

Na miejscu wciąż pracują policyjni technicy pod nadzorem prokuratora, który wyjaśniają okoliczności tragedii.