Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach akcji "Żołnierska pamięć" przez ostatnie dni porządkowali w regionie groby wojskowych. Akcja ma na celu uczczenie pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wartę. W akcji wzięli udział żołnierze z podległych 4W-MBOT batalionów.

"Żołnierska Pamięć" warmińsko-mazurskich terytorialsów / 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej /

Terytorialsi zapalili znicze przy pomnikach AK oraz tablicach upamiętniających patronów. Odwiedzili również mogiły żołnierzy AK oraz zapalili znicze na grobach kombatantów, którzy odeszli w ostatnim czasie.

W tych szczególnych dniach żołnierze oddają hołd wszystkim walczącym na frontach walk o wolną i niepodległą Polskę. Dając wyraz pamięci i szacunku, terytorialsi z 41 Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku posprzątali groby oraz zapalili znicze w miejscach pamięci w powiecie giżyckim, wydmińskim, a także węgorzewskim.

Cmentarze to nasze dziedzictwo. Każdy z nas może przyczynić się do ocalenia od zapomnienia naszej historii, naszych korzeni - mówią żołnierze.

Terytorialsi z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu uporządkowali groby i pomniki bohaterów w powiecie działdowskim, nowomiejskim, iławskim i ostródzkim, symbolicznie zostawiając światło pamięci. Jednym z miejsc był grób patrona 42 BLP ppor. Stanisława Balla ps. "Sowa".

Dbamy o to, by każdego roku przyłączać się do akcji "Żołnierska pamięć". Bohaterowie walk o Polskę oddali to, co mieli najcenniejsze - życie - dodają terytorialsi.

Od kilku lat w akcję czynnie angażują się żołnierze 45 Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.

Ważne by budować świadomość obywatelską, szczególnie patriotyczną i historyczną. Kultywować i pielęgnować pamięć o polskich żołnierzach poległych w walkach za ojczyznę. Ważne również, by to najmłodsze pokolenie tej pamięci się uczyło - podkreślają żołnierze 45 BLP, którzy hołd zmarłym oddali w miejscach pamięci w Olsztynie, Olsztynku, Bartągu, Nidzicy, Janowie oraz Szczytnie.

Akcja "Żołnierska Pamięć" organizowana jest każdego roku. Uczestniczą w niej jednostki wojskowe wszystkich rodzajów sił zbrojnych i uczelnie wojskowe.