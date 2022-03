Straż pożarna apeluje, aby uświadamiać uchodźców z Ukrainy, że ochotnicze straże pożarne używają syren do wzywania druhów. To może oszczędzić tym osobom niepotrzebnego stresu.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Dla uchodźców z Ukrainy może to być element zaskoczenia, że słyszą w Polsce syreny alarmowe, ale to jest normalna procedura wzywania strażaków do prowadzonych działań. Warto poinformować o tym wcześniej, żeby osoby te nie czuły niepotrzebnego stresu - mówił mł. bryg. Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Warmińsko-Mazurskiej PSP w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.

Dodał, że informacja taka może być przekazana uchodźcom już w trakcie dyslokacji, żeby czuli się w naszym kraju bezpiecznie i wiedzieli, że nic im nie grozi. A syreny alarmowe to normalna polska rzeczywistość, ale bez zagrożenia - podkreślił Melnyk.