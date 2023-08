Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył pierwszy termin rozprawy w sprawie trzech mężczyzn oskarżonych o śmiertelne pobicie mieszkańca Olsztyna. Początek procesu planowany jest na 30 listopada. Do tragicznego zdarzenia doszło rok temu. Mężczyźni w wigilijną noc pobili znajomego, a następnie bez ubrania wyrzucili na śnieg. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w noc wigilijną z 24 na 25 grudnia 2022 roku na ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora oskarżeni, działając wspólnie i w porozumieniu, wzięli udział w pobiciu innego mężczyzny.

Jak relacjonował po zatrzymaniu podejrzanych rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, w Olsztynie 24 grudnia ubiegłego roku trzej młodzi mężczyźni przy stole wigilijnym obmyślili, że pójdą do znajomego. Weszli do jego mieszkania siłą, tam pobili go, a potem ubranego tylko w podkoszulek wyciągnęli na zewnątrz. Na ulicy bili i kopali nagiego mężczyznę.

Prawdopodobnie już nieprzytomnego przeciągnęli w ustronne miejsce za garaże. Tam narzucili na leżącego palety i zbiorniki po wodzie. Pozostawili go pobitego i uwięzionego pod ciężkimi elementami i odeszli.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył na 30 listopada pierwszy termin rozprawy w tej sprawie. Mężczyznom grozi dożywocie.