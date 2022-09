Aktywiści z Dzikiego Ruchu Oporu zablokowali wjazd do Nadleśnictwa Borki w Kruklankach na Mazurach. Protest ma zwrócić uwagę na nielegalną ich zdaniem wycinkę drzew w Puszczy Boreckiej.

/ Dziki Ruch Oporu / Facebook

Dość dewastacji! Dość nielegalnych wyrębów prowadzonych przez LP w Puszczy Boreckiej!Żądamy natychmiastowego zatrzymania wszystkich wycinek! - z takimi hasłami członkowie Dzikiego Ruchu Oporu zablokowali wjazd do Nadleśnictwa Borki w Kruklankach. Aktywiści przykuli się do beczek wypełnionych betonem. To już kolejna ich akcja, która ma powstrzymać, ich zdaniem, nielegalną wycinkę prowadzoną przez Lasy Państwowe w Puszczy Boreckiej.

Choć Polska została zobligowana przez Unię Europejską do wdrożenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 do 2016 roku, dla wielu miejsc, w tym Puszczy Boreckiej, wciąż ich nie ma. Zamiast ochrony, jest dewastacja. Masowe wyręby na obszarze Natura 2000 nie tylko są niezgodne z prawem UE, ale i polskim. Obecny i poprzedni 10-letni Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Borki z powodu znacznej ingerencji w najcenniejsze, naturalne fragmenty Puszczy, został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie i według prawa, nie powinien w ogóle zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Działalność Nadleśnictwa Borki jest więc w Puszczy nielegalna - tłumaczą swoje działania aktywiści.

Wczoraj w miejscu protestu pojawiło się kilka policyjnych radiowozów. Funkcjonariusze poinformowali protestujących, że utrudniają pracę państwowej instytucji. To już druga blokada aktywistów, mająca związek z Puszczą Borecką. W zeszłym tygodniu ekolodzy zablokowali dwie maszyny leśne - harwestera i forwardera, które miały wycinać ponadstuletni drzewostan. Aktywiści nie wykluczają kolejnych akcji protestacyjnych.

Puszcza Borecka to jeden z nielicznych lasów w Europie, który zachował naturalny charakter. Cechuje się niezwykłą bioróżnorodnością - żyje tu wiele rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, roślin i grzybów, m.in. ryś, żubr, wilk, dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety, bocian czarny, orlik krzykliwy, sóweczka. O puszczańskim charakterze świadczą licznie występujące gatunki reliktowych mchów i porostów.