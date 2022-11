Około 40 strażaków gasiło pożar w miejscowości Szałkowo koło Iławy (woj. warmińsko-mazurskie). Nikt ma osób poszkodowanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Rutkowski, w sobotę w godzinach porannych straż została powiadomiona o tym, że pali się budynek gospodarczy, a pożar zagraża także budynkowi mieszkalnemu na posesji w Szałkowie.

Pożar jest już opanowany. W akcji gaśniczej brało udział ok. 40 strażaków. Ze wstępnych informacji wynika, że do rozprzestrzenienia ognia doszło w garażu dobudowanym do budynku mieszkalnego. W garażu była kotłownia i niewykluczone, że tam pojawiło się zarzewie ognia.

W garażu, który całkowicie spłonął, znajdował się samochód i motocykl. Częściowo spalił się też dach budynku mieszkalnego. Nie ma osób poszkodowanych.