29-letni mieszkaniec Fromborka w woj. warmińsko-mazurskim w trakcie biegania prawdopodobnie poślizgnął się na molo i wpadł do wody. W akcji ratowniczej uczestniczyli strażacy, którzy zostali wezwani na miejsce przez dwóch nastolatków - podaje portal gazetaolsztyńska.pl.

Dyżurna stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przyjęła zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na molo we Fromborku. 29-letni mieszkaniec Fromborka w trakcie biegania prawdopodobnie poślizgnął się na molo i wpadł do wody.

Na miejsce skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w tym pojazd wraz z łodzią, strażaków ochotników z Fromborka, zespół ratownictwa medycznego i policjantów.

"Przez kilkanaście minut mężczyzna próbował wydostać się z mułu i wody, gdzie utknął. Wołanie o pomoc usłyszało trzech nastolatków, którzy wydobyli biegacza z opresji" — poinformowała Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Mężczyzna po wydobyciu z wody został przekazany załodze zespołu ratownictwa medycznego. Poszkodowany nie wymagał hospitalizacji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji to zdarzenia zakończyło się szczęśliwie.