​Prokuratura Rejonowa w Biskupcu 11 stycznia przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi A. oskarżonemu o popełnienie sześciu przestępstw, w tym dokonanie zabójstwa. Do zdarzeń tych miało dojść 4 i 5 sierpnia 2022 r. w Biskupcu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przemysław A. w jednym z domów w Biskupcu zaatakował nożem mężczyznę, który od dłuższego czasu był w związku z jego matką. Zadał pokrzywdzonemu wiele ciosów, które doprowadziły do śmierci. Przemysław A. po dokonaniu zabójstwa zabrał kluczyki do busa należącego do pokrzywdzonego mężczyzny, a następnie jeździł nim - podaje portal olsztyn.com.pl

Kiedy policjanci podjęli próbę zatrzymania oskarżonego poruszającego się busem, ten uciekał ulicami miasta, stwarzając wielokrotnie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów uczestniczących w pościgu, a także doprowadził do kilku kolizji. Został w końcu zatrzymany.

Oprócz zarzutu zabójstwa prokurator oskarżył Przemysława A. także o dokonanie zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia, niewykonanie wydanego przez policjantów polecenia zatrzymania pojazdu, czynną napaść na policjanta, a także kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy i amfetaminy.

Przemysław A. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Początek procesu jest zaplanowany na 25 maja na godz. 9.15.

Przemysławowi A. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.