17-latek oblał żrącą substancją 2 samochody, powodując straty na ok. 19 tys. zł. Mieszkaniec Węgorzewa został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Młody mężczyzna tłumaczył, że chciał w ten sposób odreagować złość na właściciela pojazdów, który nie zapłacił mu za wykonaną pracę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Węgorzewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu dwóch samochodów osobowych. Właściciel poinformował, że zostały one oblane nieznaną substancją, co doprowadziło do zniszczenia karoserii.

Policjanci po kilku godzinach zatrzymali 17-latka. Młody mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia i spowodowania strat wysokości 19 tys. zł.

17-latek tłumaczył, że chciał odreagować złość na właściciela zniszczonych samochodów, który nie zapłacił mu za wykonaną pracę. Impulsywnemu nastolatkowi grozi nawet 5 lat więzienia.