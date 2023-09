Nieszczęśliwy wypadek w gminie Rybno koło Działdowa w Warmińsko-mazurskiem. We wtorek na drodze powiatowej między miejscowościami Dębień – Rumian, 30-letni kierowca wozu strażackiego OSP cofając potrącił 48-letniego strażaka. Niestety mężczyzna zmarł w szpitalu.

Do tragicznego wypadku doszło po g. 22.00. Zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej został wysłany na drogę powiatową między miejscowościami Dębień i Rumian. Strażacy mieli usunąć tam plamę oleju.

Z ustaleń policji wynika, że 30-letni strażak ochotnik cofając wozem strażackim nie zauważył 48-letniego druha i potrącił go. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala w Działdowie, ale niestety nie udało się go uratować.

Wiadomo już, że 30-letni kierowca był trzeźwy, miał też uprawnienia do kierowania wozem strażackim. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.