Podczas wtorkowej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego radni wybrali nowego marszałka województwa, którym został Marcin Kuchciński. Uzupełniono również skład zarządu województwa. Kuchciński z Platformy Obywatelskiej zastąpił na tym stanowisku Gustawa Marka Brzezina z PSL, który dostał się do Senatu.

/ Urząd Marszałkowski w Olsztynie / Materiały prasowe

Nowym marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego został Marcin Kuchciński, którego kandydaturę zgłosił Miron Sycz, dotychczasowy wicemarszałek województwa. Z kolei radna Jolanta Andruszkiewicz z klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła kandydaturę radnej Bożenny Ulewicz.

W tajnym głosowaniu za kandydaturą Marcina Kuchcińskiego głosowało 19 radnych, natomiast za Bożenną Ulewicz - 11 radnych.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę się do Was zwrócić już w nowej roli: roli marszałka naszego województwa. 17 lat temu rozpoczęła się moja przygoda z samorządem, która z czasem stała się nieodłączną częścią mojego życia. Każdy, niezwykle ważny punkt tej zawodowej drogi - poczynając od Rady Miasta Olsztyna, członka zarządu województwa, a ostatnio wicemarszałka - nauczył mnie nie tylko odpowiedzialności i sumienności, ale również cierpliwości i pokory. Wierzę, że między innymi te cechy pomogą mi w rozpoczynającym się właśnie nowym rozdziale mojego życia. Raz jeszcze chciałbym podziękować radnym sejmiku, którzy udzielili mi swojego poparcia i obdarowali tym samym dużym kredytem zaufania. Wierzę, że jest to również wyraz pozytywnej oceny mojej dotychczasowej działalności na rzecz Warmii i Mazur, a także deklaracja na otwarty, merytoryczny dialog i współpracę. Obecna kadencja kończy się już za pół roku, ale mogę obiecać, że będzie to pracowity i dobrze wykorzystany czas. Liczę, że wspólnie podejmiemy wiele dobrych decyzji, które nie tylko umocnią pozycję naszego samorządu, ale również poprawią jakości życia mieszkanek i mieszkańców Warmii i Mazur - mówił marszałek Marcin Kuchciński podczas sesji.

Podczas sesji marszałek Kuchciński poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący powołania pozostałych członków zarządu. Na wicemarszałków rekomendował Sylwię Jaskulską, dotychczasowego członka zarządu województwa, oraz dotychczasowego wicemarszałka Mirona Sycza.



Członkami zarządu zostali zaproponowani: Maria Bąkowska (od 2015 roku sekretarz powiatu olsztyńskiego, która w przeszłości pełniła m.in. funkcję szefowej gabinetu wojewody warmińsko-mazurskiego w latach 2007-2015) oraz Bogdan Bartnicki (dotychczas dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, a w przeszłości m.in. przewodniczący Rady Gminy Ostróda i zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa).



Wszyscy zaproponowani kandydaci, w wyniku tajnego głosowania radnych, utworzyli zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Dlaczego zmiany w zarządzie i sejmiku?

Wybór marszałka oraz zarządu województwa to konsekwencje wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku. W ich wyniku dotychczasowy marszałek województwa dr Gustaw Marek Brzezin objął mandat senatora w okręgu wyborczym nr 85. Z kolei Jolanta Piotrowska, dotychczasowa członkini zarządu objęła mandat senatorski z okręgu wyborczego nr 87.

Mandat poselski w okręgu wyborczym nr 34 zdobył również Stanisław Gorczyca, dotychczasowy radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej. Objęcie mandatu parlamentarnego automatycznie wygasza mandat radnego województwa.

Mandat radnego województwa za Gustawa Marka Brzezina objął Stanisław Żelichowski, polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, minister odpowiedzialny za środowisko w kilku rządach RP. Za Jolantę Piotrowską mandat objęła Katarzyna Sobiech, absolwentka Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie oraz Uniwersytetu Białostockiego, dyrektorka w Piskim Domu Kultury. Zaś mandat po Stanisławie Gorczycy objęła Katarzyna Królak, specjalistka ds. zarzadzania, zajmująca się aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.



Poza wyborem marszałka i członków zarządu radni na LIV sesji sejmiku wysłuchali także informacji na temat transportu lotniczego w województwie warmińsko-mazurskim. Podjęto także m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia o współpracy pomiędzy samorządem województwa a okręgiem Dolj (Rumunia) oraz w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii.