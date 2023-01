W niedzielę wieczorem policjanci z Bartoszyc zostali powiadomieni, że trasą Sątopy - Bisztynek może poruszać się nietrzeźwy kierowca. W czasie kontroli okazało się, że mężczyzna wydmuchał ponad 2,5 promila alkoholu. Co więcej, w aucie była też pijana żona i ich 3-letnie dziecko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci skontrolowali kierowcę volkswagena polo na drodze gminnej pod Bisztynkiem. 56-latek był kompletnie pijany. Na domiar złego, w samochodzie znajdowało się niespełna 3-letnie dziecko mężczyzny oraz jego pijana żona - matka chłopca. Kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W trakcie legitymowania wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany za nieopłaconą grzywnę.

Ze względu na konieczność zatrzymania mężczyzny i stan matki dziecka, policjanci przekazali chłopca pod opiekę członka rodziny. 56-latek trafił do policyjnej celi, a następnie został przewieziony do zakładu karnego. Policjanci przekażą informację o interwencji do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.