Służby zgodnie tutaj mówią, że to cud, że nikt nie zginął. 42-letni kierowca wywrotki też trafił do szpitala, teraz jest już w areszcie. Wcześniej wydmuchał ponad dwa promile alkoholu. Może odpowiadać za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. To obcokrajowiec, prawdopodobnie pracował w okolicy - przekazał oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Odmówił wskazania narodowości kierowcy.

Kierowca początkowo mówił, że zablokowały mu się hamulce

Kierowca wywrotki jeszcze w karetce był badany na zawartość alkoholu w organizmie. Początkowo twierdził, że zablokowały mu się hamulce. Według świadków, ciężarówka przez kilkadziesiąt metrów jechała od krawężnika do krawężnika, w pewnym momencie miała jechać pod prąd.

Autobus miejski jest bardzo uszkodzony: ma rozbity cały tył, z przodu powyginały się i powybijały szyby.