To będzie bożonarodzeniowy prezent dla kibiców Indykpolu AZS Olsztyn. 17 grudnia spotkanie z Bogdanką LUK Lublin odbędzie się już w nowej hali Urania. Można spodziewać, że pierwsze historyczne spotkanie obserwować będzie komplet widzów na trybunach.

Pierwszy mecz Indykpolu AZS Olsztyn w hali Urania rozegrany będzie 17 grudnia. / Urząd Miasta Olsztyn / Facebook

Prace wykończeniowe w nowej hali Urania jeszcze trwają i już wiadomo, że zapowiadany wcześniej listopadowy termin pierwszego meczu Indykpolu AZS Olsztyn będzie przesunięty na grudzień. Akademicy sezon rozpoczęli ponownie w hali w Iławie, ale już wiadomo, że 17 grudnia wrócą do siebie.

Dzisiejszy rekonesans po budowie "Uranii" pokazuje, że prace przebiegają bez zakłóceń i w połowie grudnia hala powinna otworzyć swoje podwoje dla mieszkańców. 17 grudnia Indykpol AZS zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin i będzie to sportowa inauguracja tego kultowego obiektu, po jego gruntownej modernizacji. Jesteśmy na finiszu! - poinformował w swoich mediach społecznościowych prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy sprzedaż pojedynczych biletów na to spotkanie, ale ponieważ będzie to pierwszy historyczny mecz w nowej hali, to można spodziewać się kompletu kibiców na trybunach.

Przypomnijmy: po zakończeniu prac na trybunach głównej części obiektu będzie mogło zasiąść niemal dwa razy więcej widzów niż dotychczas, czyli około 4 tysięcy.