W tym roku do muzeum trafiło też kilka cenniejszych artefaktów. To m.in. sześć panzerfaustów. Ciągle też trafiają się śmieci, które jednak dużo mówią o życiu w byłej Kwaterze Niemieckich Wojsk Lądowych. Rok temu, gdy kopaliśmy w miejscu, gdzie składowano śmieci wypadły nam talerze, butelki z perfumami z Francji, znane przyprawy do zup, jeszcze z zawartością - mówi Plebańczyk.

Bunkry od wielu lat przeszukiwane są pod kątem pozostawionego przez niemieckich żołnierzy sprzętu, zarówno broni, jak i przedmiotów codziennego użytku, a także dokumentów. Kiedy żołnierze Wehrmachtu opuszczali teren w styczniu 1945 roku, robili to w pośpiechu. Nie zdążyli wysadzić bunkrów, nie mieli też kiedy wywieźć całej zawartości kwatery. A że teren jest rozległy, ciągle istnieją szansę na znajdowanie rozmaitych, materialnych śladów historii.

Teren kompleksu bunkrów często jest przeszukiwany przez różne stowarzyszenia historyczne, które mają zgody na chodzenie po lasach z wykrywaczami metalu. Niestety zdarzają się też osoby, które robią to nielegalnie. Teren jest niestety tak rozległy, że nie jesteśmy w stanie wszystkich upilnować - mówi dzierżawca bunkrów.