Zakończyły się ćwiczenia wojskowe ROUTE 604 na Drogowym Odcinku Lotniskowym koło Wielbarka w województwie warmińsko-mazurskim. Dzisiaj starty i lądowania samolotów mogli z bliska podziwiać dziennikarze oraz spotterzy.

Ćwiczenia ROUTE 604 / Michał Dukaczewski / RMF FM

Był hałas, dużo huku, zapach nafty lotniczej, czyli to, co lubimy najbardziej - tak piątkowe ćwiczenia na Drogowym Odcinku Lotniczym koło Wielbarka skomentował jeden ze spotterów. Dzisiaj oprócz dziennikarzy to właśnie miłośnicy fotografowania samolotów mogli uczestniczyć w ostatnim dniu ćwiczenia wojskowego ROUTE 604.

Najpierw nad drogą wojewódzką nr 604 pojawiły się trzy samoloty F-16 oraz samolot szkoleniowy "Bielik". Każdy z pilotów kilka razy nisko przeleciał nad pasem, a następnie wszyscy wylądowali. Potem na niebie pojawiły się samoloty MiG-29, a zwięczeniem pokazu było lądowanie i start samolotu transportowego Herkules.

Widok takiego dużego samolotu na tle tych drzew, robi wrażenie. Często uczestniczymy w różnych pokazach czy ćwiczeniach wojskowych, ale dzisiaj po raz pierwszy mogłem być tak blisko pasa startowego - 30-40 metrów od przelatujących samolotów - mówi spotter z Warszawy.

Ćwiczenia ROUTE 604 to szkolenie lotnicze z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego. Piloci mieli okazję przećwiczyć procedury lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej. Dzięki temu, w razie kryzysowej sytuacji, będą mieli umiejętności bezpiecznego operowania nawet po zniszczeniu macierzystej bazy.

Ćwiczenia ROUTE 604 Michał Dukaczewski / RMF FM

W ROUTE 604 zaangażowany był też personel służby inżynieryjno-lotniczej, wojskowa straż pożarna, logistycy, JTAC, terytorialsi i żandarmeria wojskowa.

Droga wojewódzka nr 604 odblokowana będzie 3 października.