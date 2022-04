Kilkaset dzieci z Olsztyna i okolic wspólnie z uczniami z Ukrainy posadziły las. Młode drzewka zostały wkopane w przygotowane przez leśników miejsce przy krajowej "53" niedaleko osady Wojtkowizna. To z jednej strony budowanie wśród dzieci świadomości ochrony przyrody, z drugiej dobra integracja - mówią organizatorzy.

Wspólne sadzenie lasu przez dzieci z Polski i Ukrainy. / Piotr Bułakowski / RMF FM

Przed południem na łące w miejscowości Wojtkowizna, niedaleko Klewek pod Olsztynem, pojawiły się autokary z dziećmi. Wszyscy przyjechali wziąć udział w akcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pod hasłem "Sadzenie Lasu 2022 - Solidarni z Ukrainą". Oprócz sadzenia lasu mamy tutaj też stoiska, gdzie leśnicy edukują w tematach związanych z lasem, ekologią, przyrodą. Stawiamy też na integrację - mówi Adam Pietrzak z RDLP w Olsztynie.

Akcja sadzenia drzew wspólnie z ukraińskimi dziećmi / RMF FM, Piotr Bułakowski / RMF FM

Integracja w lesie

W tym roku w sadzeniu brali udział też uczniowie z Ukrainy. Cieszę się, że tutaj jestem. Nigdy jeszcze nie sadziłem lasu, więc na pewno będę chciał posadzić swoje drzewko. Fajni są tutaj ludzie, fajnych też mam znajomych w klasie - mówi Artem, który chodzi do szkoły podstawowej w Purdzie.

Akcja sadzenia drzew wspólnie z ukraińskimi dziećmi / RMF FM, Piotr Bułakowski / RMF FM

Nauczyciele z tej szkoły podkreślają, że integracja jest ważna, aby dzieci zapomniały nawet na chwilę o sytuacji w ich kraju. Staramy się w naszej szkole prowadzić jak najwięcej takich akcji. Dzisiaj sadzimy las, jutro będziemy wspólnie całą szkołą sprzątać las. Teraz nasza praca polega m.in. na tym, żeby jak najwięcej takich działań prowadzić. Na początku był problem z komunikacją - część z nas mówiła po rosyjsku, posługujemy się też angielskim albo translatorem. Ale nasi uczniowie już świetnie się dogadują, więc ta praca jest coraz łatwiejsza - mówi Wiesława Witkowska, nauczycielka matematyki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie.

Akcja sadzenia drzew wspólnie z ukraińskimi dziećmi / RMF FM, Piotr Bułakowski / RMF FM

Dzieci podkreślają, że szybko łapią kontakt ze swoimi rówieśnikami ze wschodu. Czasem rozumiemy się bez słów, czasem używamy translatorów w telefonach. My się od nich uczymy ukraińskiego, oni od nas polskiego. To co zauważyliśmy, to że lepiej się od nas uczą - mówi jeden z uczniów.

Jak sadzi się las?

Leśnicy rozdali dzieciom i ich opiekunom łopaty oraz kosze z sadzonkami. Starsi uczniowie sami sadzili drzewka, przedszkolakom trzeba było trochę pomóc. Kopiesz najpierw dołek, następnie wkładasz drzewko tak, żeby korzonki były wszystkie w środku. Teraz zasypujemy i bardzo mocno ugniatamy, żeby zielone gałązki były na górze, a na dole nie było powietrza w ziemi - tłumaczyła Elżbieta Potocka z Nadleśnictwa Olsztyn.

Akcja sadzenia drzew wspólnie z ukraińskimi dziećmi / RMF FM, Piotr Bułakowski / RMF FM

Osoby, które chciałby wspólnie ze swoją rodziną posadzić drzewko będą mogły to zrobić w Nadleśnictwie Kudypy w najbliższą niedzielę (24 kwietnia). W dwóch turach - o 11:00 i 14:00 będzie można wspólnie z leśnikami posadzić 5 tysięcy świerków i buków.