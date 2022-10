Tradycyjnie w okresie dnia Wszystkich Świętych na drogach w obrębie cmentarzy zmieni się organizacja ruchu. Jadąc na największą olsztyńską nekropolię w Dywitach kierowcy mogą już korzystać z ronda na DK 51. To powinno ułatwić poruszanie się w tym miejscu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W okresie świątecznym wjazdy na olsztyńskie cmentarze komunalne (przy ulicy Poprzecznej oraz w Dywitach) będą możliwe w następujących godzinach:

do 30.10.2022 r. do godz. 18:00, wyjazd z cmentarza do godziny 19:00,

31.10.2022 r. do godziny 13:00, wyjazd z cmentarza do godziny 15:00,

1.11.2022 r. - nie ma możliwości wjazdu,

2.11.2022 r. od godziny 6:00 do godziny 18:00, wyjazd z cmentarza do godziny 19:00,

od 3.11.2022 r. do godz. 17:00, wyjazd z cmentarza do godziny 18:00.

Cmentarze będą czynne:

do 30.10.2022 r. do godz. 21:00,

od 31.10.2022 r. do 1.11.2022 r. całodobowo,

od 2.11.2022 r. do godziny 19:00

Więcej autobusów na cmentarze

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje natomiast, że w dniach (22.10 - 2.11) wzmocniona zostanie obsługa komunikacyjna dojazdów do olsztyńskich cmentarzy przy ul. Wadąskiej (w Dywitach) i przy ul. Poprzecznej. Liczba kursów autobusów będzie stopniowo zwiększana. Rozkład jazdy znajdziecie tutaj.



Organizacja ruchu przy cmentarzu w Dywitach

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych w sąsiedztwie olsztyńskich cmentarzy będzie zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy jadący na największą olsztyńską nekropolię muszą pamiętać, że tradycyjnie ulica Wadąska od ronda na DK51 stanie się drogą jednokierunkową. Od strony ul. Jagiellońskiej dojazd będzie możliwy tylko do Kieźlin (do głównej bramy cmentarza od tej strony będzie można dotrzeć wyłącznie środkami komunikacji miejskiej, taxi i rowerem). Na całej ul. Wadąskiej w ruchu dwukierunkowym będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taxi oraz rowery.

Jak dojechać na ulicę Poprzeczną?

Dojechać na cmentarz przy ulicy Poprzecznej będzie można dojechać ul. Zientary-Malewskiej i od ul. Borowej. Ulica Poprzeczna od wyjazdu z parkingu sklepu Biedronka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do Jagiellońskiej). Ulice Cicha i Abramowskiego będą wyłączone z ruchu. Poruszać się po nich będą mogły jedynie osoby mieszkające przy tej okolicy, taksówki i służby miejskie. Ulica Erdmanowej - jak co roku - będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami i kwiatami. Inny dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony północnej od ul. Borowej.