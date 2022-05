​Policjanci z Giżycka patrolując nocą miejskie ulice natknęli się na spacerującego drogą bobra. Dzięki ich szybkiej reakcji zwierzę zostało przetransportowane do bezpiecznego miejsca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tego nietypowego zdarzenia doszło nocą z niedzieli na poniedziałek. Funkcjonariusze podczas patrolowania ulicy Tadeusza Kościuszki w Giżycku na wysokości skrzyżowania z ulicą Smętka zauważyli spacerującego drogą bobra.

Policjanci natychmiast skontaktowali się ze strażnikiem Straży Miejskiej w Giżycku, który dysponował potrzebnym sprzętem do transportu. Po umieszczeniu bobra w klatce, został on przewieziony na jedną z plaż w Giżycku, gdzie mógł powrócić do swojego naturalnego środowiska.

Uratowny bóbr Policja w Giżycku / Policja

Bóbr to największy europejski gryzoń. Prowadzi głównie nocny tryb życia. Zamieszkuje brzegi jezior i bagien, gdzie zakłada żeremia, zbudowane z gałęzi i fragmentów rośli. W Polsce jest gatunkiem chronionym.