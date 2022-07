Przed nami kolejny gwałtowny dzień w pogodzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert przed burzami z gradem dla trzech województw. Sprawdź, gdzie obowiązuje.

"Uwaga! Dziś (04.07) prognozowane lokalne burze z gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - napisało w poniedziałek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa:

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

warmińsko-mazurskiego.

Na podanym obszarze IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a także miejscowo grad.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Sezon burzowy w Polsce

Letnie miesiące to czas, kiedy występują gwałtowne zmiany pogody z intensywnymi opadami deszczu i gradobiciem. Burze mogą występować przez cały rok, lecz ich największa aktywność przypada od kwietnia do października. Latem burze w Polsce występują bardzo często i niespodziewanie. To właśnie wtedy szybko powstają chmury kłębiaste, z których tworzą się chmury burzowe.

Jak zachować się podczas burzy?

W czasie burzy najlepiej zostać w domu. Jeśli jednak zaskoczy nas na zewnątrz to zmniejszmy ryzyko przestrzegając następujące zasady:

unikaj pozostawania na otwartej przestrzeni

nie stawaj jednak pod drzewem, słupem elektrycznym, metalowymi konstrukcjami (przyciągają pioruny)

najlepiej, jak schowasz się schowaj się w zagłębieniu terenu (np. w rowie) lub pod mocną konstrukcją (np. pod mostem)

nie wolno Ci przebywać podczas burzy w wodzie,

nie korzystaj ze sprzętu elektrycznego: wyłącz telefon komórkowy!

nie dotykaj niczego metalowego w trakcie burzy

Jeśli burza zastanie nas w samochodzie - nie opuszczajmy go, jeśli nie możemy schronić się w budynku. Nie zatrzymujmy też auta w pobliżu drzew.

Zasady bezpieczeństwa warto zastosować również, gdy podczas burzy przebywamy w domu. Należy zamknąć okna i do nich nie podchodzić. Wyłączmy urządzenia elektryczne oraz gazowe. Nie używajmy telefonu komórkowego.