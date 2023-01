3 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Sprawdźcie, jakie zmiany czekają chcących skorzystać z dofinansowań. Są również informacje dla tych, którzy z programu już skorzystali.

Nawet dwukrotnie wyższe dotacje

Od 3 stycznia 2023 roku osoby, które chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze mogą otrzymać nawet dwukrotnie wyższą dotację niż dotychczas. Dofinansowanie do działań poprawiających efektywność energetyczną może obecnie wynieść nawet 135 tys. zł.

Zmiana starego pieca i ocieplenie domu pozwolą nie tylko zmniejszyć koszty ogrzewania, ale i mają zdecydowany wpływ na poprawę jakości powietrza.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze podnosi progi dochodowe. Przy dofinansowaniu podstawowym, które wynosi 66 tys. zł, próg dochodowy wzrósł do 135 tys. zł.

Z podwyższonego dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Podwyższone dofinansowanie wynosi 99 tys. zł.

Z najwyższego dofinansowania, które wzrosło do 135 tys. zł, mogą skorzystać osoby z dochodem nieprzekraczającym 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zmiana w kredytowaniu i wnioskach

Dzięki zmianom w programie Czyste Powietrze, kredyt z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte nawet pół roku przed złożeniem wniosku w banku.

Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do beneficjentów korzystających z podstawowego i podwyższonego dofinansowania w ramach projektu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego teren naszego województwa.

Wniosek można też złożyć przez serwis gov.pl i podpisać podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest formularz wniosku, po założeniu konta można również złożyć wniosek przez tę platformę.

Jeśli nie dysponujemy podpisem elektronicznym, możemy złożyć wniosek w tradycyjnej formie papierowej. Po wypełnieniu wniosku w GWD należy go wydrukować i z odręcznym podpisem złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program poza zasięgiem najuboższych

Polski Alarm Smogowy od dawna zabiegał o to, żeby ten program został zmieniony. Wydarzyło się kilka dobrych rzeczy. Zwiększono kwoty dotacji, pieniędzy jest więcej dla osób, które będą chciały skorzystać z programu. Zmieniono również progi dochodowe, które sprawiają, że więcej osób może do programu aplikować. W niektórych sytuacjach wzrost dotacji w porównaniu z poprzednią wersją, to jest nawet kilkadziesiąt procent ­ - mówił w rozmowie dla internetowego Radia RMF24 Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Dodał, że dobrą zmianą w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze jest premiowanie ocieplenia domów w lepszym standardzie. Jeśli ktoś zdecyduje się ocieplić dom w standardzie do 80 kW na metr kwadratowy, to przysługuje mu wyższy poziom dofinansowania - nawet 33 tys., zamiast dotychczasowych 13 tys. zł.

Siergiej podkreślił jednak, że, zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego, program Czyste Powietrze wciąż nie uwzględnia w dostateczny sposób osób najuboższych.

Chociaż najwyższa dotacja może wynieść nawet 135 tys. zł, w praktyce modernizacja jest poza zasięgiem najuboższych, ponieważ początkowo całą kwotę muszą wyłożyć z własnej kieszeni.