Trzy osoby, w tym 6-letnie dziecko, zostały przewiezione do szpitala po zderzeniu dwóch tramwajów w Bydgoszczy. W jednym byli pasażerowie, drugi jechał pusty.

Bydgoski tramwaj (zdjęcie ilustracyjne) / Marek Bazak / East News

Tramwaj, w którym jechali pasażerowie najechał na tył tego, który zjeżdżał do zajezdni. Stało się to na ulicy Toruńskiej.

Trzy osoby poszkodowane to pasażerowie. Były one badane na miejscu, a po decyzji medyków zostały przewiezione do bydgoskich szpitali - przekazała reporterowi RMF FM Lidia Kowalska, oficer prasowa bydgoskiej policji.

Prowadzący tramwaje byli trzeźwi. Składy jeszcze blokują trasę, na miejscu pracują służby. Pozostałe tramwaje jeżdżą objazdami przez Most Pomorski i Most Kazimierza Wielkiego.