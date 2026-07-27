Zatrważające nagranie z Łodzi. 34-latek dwukrotnie potrącił rowerzystę i uciekł

RMF24

Trzy miesiące w areszcie spędzi 34-latek, który dwukrotnie umyślnie potrącił w Łodzi rowerzystę. Agresywne zachowanie miało być rewanżem za to, że 48-latek zwrócił kierowcy uwagę. Teraz 34-latkowi grozi nawet dożywocie.

Łódzka policja udostępniła nagranie z sytuacji, do której doszło przy ulicy Krótkiej 22 lipca. Kierujący Mercedesem 34-latek, jadąc ulicą Zgierską w kierunku ulicy Zachodniej, wjechał na oznakowaną drogę dla rowerów. Nie zachował przy tym należytej ostrożności, zmuszając 48-letniego rowerzystę do gwałtownego hamowania i zmiany toru jazdy, by uniknąć zderzenia.

Po niebezpiecznym manewrze rowerzysta postanowił zwrócić uwagę kierowcy na jego zachowanie. Gdy podszedł do samochodu, kierowca Mercedesa ruszył do tyłu, skręcając w lewo i celowo potrącił mężczyznę. Następnie ruszył do przodu, ponownie cofnął i uderzył w pokrzywdzonego oraz jego rower, najeżdżając na nich. Rowerzysta doznał poważnych obrażeń, w tym otwartego złamania nogi. Policja podkreśla, że 34-latek nie udzielił pomocy potrąconemu mężczyźnie i odjechał.

Zarzuty i możliwa kara

Już następnego dnia 34-latek został zatrzymany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas przeszukania mieszkania, w którym przebywał, funkcjonariusze znaleźli ponad 200 gramów środków odurzających.

Mężczyźnie postawiono zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem mogła być śmierć człowieka, spowodowania poważnych obrażeń oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo 34-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.