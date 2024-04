Najwięcej kandydatów, bo aż dziewięciu, będzie się ubiegać o funkcję burmistrza wielkopolskiego Trzemeszna. Po ośmiu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta miasta w Toruniu i Siemianowicach Śląskich. Z kolei w 412 gminach kandydaci na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będą mieli konkurencji.

Rekordowa liczba kandydatów w wyborach wójta/burmistrza/prezydenta miasta wystartuje w Trzemeszna (woj. wielkopolskie) gdzie o urząd burmistrza ubiega się 9 osób.

W Toruniu i Siemianowicach Śląskich o fotel prezydenta miasta będzie ubiegać się po 8 kandydatów.

W Krakowie dziewięć nazwisk na kartach, ale kandyduje siedem osób

Z kolei o urząd prezydenta miasta Krakowa będzie się ubiegać 7 kandydatów, choć na kartach wyborczych pojawi się 9 nazwisk. W środę 3 kwietnia o rezygnacji z kandydowania poinformował Jerzy Muzyk (bezpartyjny), a Stanisław Mazur (bezpartyjny) wycofał swoją kandydaturę. Głos oddany na jednego z tych kandydatów zostanie uznany za nieważny.

Nie będzie skreśleń nazwisk. Przepisy nie dopuszczają ingerencji w treść kart wyborczych do głosowania. W sytuacji rezygnacji kandydata lub jego śmierci nie dokonuje się modyfikacji w kartach. Informacje obwieszcza się w lokalach obwodowych komisji wyborczych i upublicznia w sposób zwyczajowy w gminie - powiedział Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa.

Oprócz miejsc, gdzie jest wielu kandydatów ubiegających się o funkcję, są też takie, gdzie jest tylko jeden kandydat.

412 kandydatów bez konkurencji

W 412 gminach kandydaci na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będą mieli żadnej konkurencji. Wśród zgłoszonych osób jest 294 kandydatów na wójtów, 116 kandydatów na burmistrzów oraz 2 prezydentów miast (Ciechanów, Stargard).

Aby zostać wójtem lub burmistrzem w sytuacji, gdy było się jedynym kandydatem, trzeba uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W wyborach nie jest brana pod uwagę frekwencja. W przypadku, gdy kandydat nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta lub burmistrza dokonuje rada gminy w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Kiedy głosowania nie ma?

Inna sytuacja dotyczy 3330 kandydatów do rad gmin, którzy nie potrzebują głosów wyborców, by zdobyć mandat w wyborach samorządowych. W okręgach wyborczych, w których startują, są jedynymi zgłoszonymi kandydatami, a w takim wypadku głosowania się nie przeprowadza, a kandydaci automatycznie zdobywają mandat. Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gminy zostały podzielone na tyle okręgów, ile osób liczy rada; w każdym okręgu mandat zdobywa tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, druga tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - tam, gdzie będzie konieczna - odbędzie się 21 kwietnia. W wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy prawie 2,5 tys. włodarzy: 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast oraz prawie 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.